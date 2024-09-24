部會人事異動！政務次長王安邦9/21卸任　勞動部：個人生涯規劃

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▲王安邦在新冠肺炎疫情期間出席指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

勞動部政務次長王安邦，是自勞動部升格以來任期最久的政務次長 ，不過在任1585天的他受到證實，由於個人生涯規劃已於9月21日卸任。部長何佩珊表示，感謝王安邦傾囊相助，讓她快速掌瞭解勞動部政策問題，雖感不捨但也祝福王安邦在其他領域亦能海闊天空。勞動部表示，王安邦是因個人生涯規劃，而於9月21日卸任，並且經由行政院批准，一共在任1585天的他，也是勞動部民國103年升格以來，任期最久的政務次長。何佩珊表示，在她上任以來極力留任王安邦，也很感謝王安邦在此期間竭盡所能傾囊相助，讓她快速掌瞭解勞動部政策問題，並且建置幕僚團隊讓她能在最短時間熟悉部內情況，新舊政府交接期間順利換軌功不可沒，她對王安邦的離任感到滿滿不捨。勞動部指出，王安邦曾於地方政府擔任勞動局長期間，處理多件社會矚目的重大勞資爭議案件，為了有效化解重大勞資對立事件，王安邦不但事必躬親且親上火線，更是仰賴長期與工會夥伴的信任關係。他也多次表達，由於父親也是工會幹部，母親則是在第一線的社工，耳濡目染之下對於勞工爭取勞權不僅感同身受，更能將心比心為了勞工權益著想。勞動部提到，王安邦民國109年來到勞動部擔任次長，憑藉地方的經驗，而在各項勞動政策的制定、法律的修訂、勞工權益的提升等議題，都能看見他不遺餘力，努力推動的身影。此外，勞動部表示，民國109年至111年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，針對國內多起移工群聚感染，王安邦數次與同仁親自前往廠區進駐，合作相關單位圍堵疫情避免擴散，同時推動制定《因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項》要求分艙分離，並且偕同地方政府共同合作進行全台移工宿舍訪查，具體減緩移工群聚的狀況，防堵疫情破口。何佩珊強調，感謝王安邦任內用他扎實的地方歷練、面對挑戰總是展現臨危不懼的態度，與勞動部共同為了勞工權益打下完善的基礎，身為部長的她也相信、祝福王安邦在其他領域亦能海闊天空，豪邁揮灑。