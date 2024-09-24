出門記得帶傘！北台灣午後變天　今鋒面通過「3地區」雨下最大

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▲今天降雨強度減小，但午後北部、東半部仍有雷陣雨，且有局部大雨。（圖／中央氣象署）

今（24）日天氣還是沒有非常穩定，天氣風險公司分析師林孝儒指出，上半天鋒面北抬，中南部晴時多雲，北台灣則是維持「陰或多雲」的天氣，且午後會出現明顯的雷陣雨，中央氣象署則提醒，，民眾外出要特別留意。林孝儒說明，近期一直在北台灣的鋒面，今天移動到北部海面，因此過去台灣週圍對流雲系消長的情況減少許多，讓降雨趨緩，台灣大致為西南風環境，北台灣還是受到一點零散的鋒面對流雲系影響，部分地區有短暫陣雨，不過降雨影響的程度已明顯減弱。，山區要小心較大雨勢。林孝儒表示，今晚入夜到明（25）日，，不過鋒面強度減弱，預估整體降雨量有限；中南部則不受影響，維持晴時多雲，山區有午後雷陣雨的天氣。週四至週末（9/26至9/29），台灣以東北風環境為主，；林孝儒也指出，週五開始水氣有減少趨勢，，各地天氣穩定性略有提高，但仍建議戶外活動安排，要隨時注意最新的天氣預報。