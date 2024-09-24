出門記得帶傘！北台灣午後變天　今鋒面通過「3地區」雨下最大

今（24）日天氣還是沒有非常穩定，天氣風險公司分析師林孝儒指出，上半天鋒面北抬，中南部晴時多雲，北台灣則是維持「陰或多雲」的天氣，且午後會出現明顯的雷陣雨，中央氣象署則提醒，「中部以北、東北部、東部山區」會有局部較大雨勢發生的機率，民眾外出要特別留意。
林孝儒說明，近期一直在北台灣的鋒面，今天移動到北部海面，因此過去台灣週圍對流雲系消長的情況減少許多，讓降雨趨緩，台灣大致為西南風環境，北台灣還是受到一點零散的鋒面對流雲系影響，部分地區有短暫陣雨，不過降雨影響的程度已明顯減弱。中南部至花東，今天天氣「晴時多雲」，山區有午後雷陣雨，北台灣、宜蘭全天「陰或多雲」，有午後雷陣雨，山區要小心較大雨勢。
林孝儒表示，今晚入夜到明（25）日，北方鋒面會再度通過北台灣，北部、東部又會出現雨勢，不過鋒面強度減弱，預估整體降雨量有限；中南部則不受影響，維持晴時多雲，山區有午後雷陣雨的天氣。
週四至週末（9/26至9/29），台灣以東北風環境為主，降雨集中在北部、東半部，中南部仍是午後雷陣雨；林孝儒也指出，週五開始水氣有減少趨勢，因此到週末的降雨機率相對較低，各地天氣穩定性略有提高，但仍建議戶外活動安排，要隨時注意最新的天氣預報。
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林孝儒表示，今晚入夜到明（25）日，北方鋒面會再度通過北台灣，北部、東部又會出現雨勢，不過鋒面強度減弱，預估整體降雨量有限；中南部則不受影響，維持晴時多雲，山區有午後雷陣雨的天氣。
週四至週末（9/26至9/29），台灣以東北風環境為主，降雨集中在北部、東半部，中南部仍是午後雷陣雨；林孝儒也指出，週五開始水氣有減少趨勢，因此到週末的降雨機率相對較低，各地天氣穩定性略有提高，但仍建議戶外活動安排，要隨時注意最新的天氣預報。