台中公車撞死女大生！裝有駕駛輔助系統　輔助器響少1動作釀悲劇

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▲台中東海大學2名女學生22日晚間，步行經過中山路、綠川東街口時，遭轉彎公車撞上造成1死1傷，事後肇事司機以20萬交保。（圖／翻攝畫面）

台中東海大學2名女學生22日晚間，步行經過中山路、綠川東街口時，遭轉彎公車撞上造成1死1傷，事後肇事司機以20萬交保。由於該路口沒有路口監視器，不過警方也發現該輛公車配有駕駛輔助系統（ADAS），肇事車輛所屬的巨業交通也證實，該輛公車配備事發時有警示聲響，但駕駛對此並無理會。巨業交通305路公車在22日晚間9時10分，行經綠川東街與中山路口準備左轉時，疑似未注意到斑馬線上有行人，攔腰撞上正在過馬路的東海大學法律系21歲王姓女大生及會計系20歲林姓女大生，導致林女被捲入前車輪下，警消獲報後趕赴現場救援，不過林女被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後不治。施姓駕駛稱，當時天色昏暗、下雨，加上兩名女學生都穿暗色的衣服，左轉時沒有看到二人，才會撞上，施男連夜偵訊後移送地檢署，檢察官裁定施姓駕駛以20萬元交保。據了解，該客運車上有建置先進駕駛輔助系統，所謂的ADAS感測器主要構成包括，錄影鏡頭、雷達、鐳射和超聲波，通過位於前後保險杠、側視鏡、駕駛杆內或擋風玻璃上，其中超聲波感測器使用反射的聲波計算到物體距離，主要應用於停車輔助、自動停車及盲區監控，不受光照條件和天氣影響。不過，巨業證實，305公車有建置，掃描到行人時會發出黃燈、靠近行人時再亮紅燈，提醒駕駛注意，但駕駛少做了「停看聽」，持續左轉直到釀禍。