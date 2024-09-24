Vince Carter被多倫多暴龍退休球衣：時間沖走激情，留下清澈評價

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Vince Carter將成為第一位被退休球衣的多倫多暴龍隊球員，暴龍球團計劃在台灣時間11月3日主場迎戰國王隊的比賽時退休Carter的15號球衣。從當地最偉大的英雄，變成背叛球隊的惡棍，Carter在此評價兩極。「他是否值得成為退休球衣第一人？」這在不同人心中有不同的答案，但或許多倫多人已經做好準備為歷史翻篇，用正面、健康的態度去檢視這位曾經的超級球星，球星的「兩面性」永遠是NBA神話最迷人之處，在Carter身上以及他那著名的外號「Half Man-Half Amazing」上展現的淋漓盡致。布魯克林籃網在今年5月15日深夜宣布退休前NBA名將Vince Carter（卡特）所穿的15號球衣，Vince Carter曾在2004-2009年效力紐澤西籃網（布魯克林籃網前身）。在此效力的5個賽季中，Vince Carter場均繳出23.6分5.8籃板以及4.7助攻，並連續3年率隊打進季後賽。22年的NBA職業生涯，打了1541 場比賽，Vince Carter的長壽常常會讓我們忘記它早期在加拿大的輝煌。他在這裡定義了人們對其大部分的職業生涯印象，這也在這裡留下最多的個人成就。但最終他選擇扭頭離開，這也是為什麼當今早退役球衣的喜訊報來時，多倫多當地媒體和社群討論的氛圍是曖昧的。Carter最早發跡於多倫多暴龍，不過當年他用一種殘酷的方式離開這支球隊。不可言說，只可意會：2004-05賽季，Carter在為暴龍打的20場比賽場均得到15.9分，比他的職業生涯最高得分低了將近12分；當他如願被交易到紐澤西籃網後，他神奇地開始場均得分27.5分。所以，當暴龍選定Carter成為首位退休球衣的暴龍球員時，《多倫多太陽報》記者Steve Simmons意味深長地寫道：「Vince Carter離開多倫多的時間越長——現在已經19 年了——而且還在繼續——我們往往遺忘的就越多。」「讓人感到震驚，暴龍隊將在11月退役Carter的球衣，成為第一位獲得此殊榮的暴龍隊球員。你要麼對此感到反感的，要麼就是覺得這理所當然，取決於你怎麼看過去發生的這些事。」Simmons的話，肯定也是很多暴龍球迷的心裡話，多倫多人對他的感情是複雜的，有人對他的貢獻致謝，也有人對於他的在這的過往嗤之以鼻。Carter現在和過去都是暴龍隊史上曾出現過的最偉大的籃球表演，加拿大航空。半人半神，無數ESPN精彩片段等待上演。但事實上，他作為暴龍隊球員，贏得過的唯一成就是灌籃大賽。他在這裡從未贏得過一場7戰4勝（2000-01首輪還是5戰3勝制）的季後賽系列賽，Carter在此打了15場季後賽，贏了其中6場。在與費城76人隊那場著名的7場系列賽中，他在第一場比賽中拿下35 分，在第3場比賽中拿下50 分，在第6場比賽中拿下39 分。這是Carter生涯最具統治力的時期，但他也在第5場比賽僅拿16分，在第7場比賽只得20分。輸給Allen Iverson和當季亞軍並不是可恥的事，但讓人遺憾的是，這應該是Carter和暴龍隊大展鴻圖的開始，但後來我們知道原來這就是結局了。當多倫多期待他將這支球隊扛在肩上時，他決定離開。儘管如此，沒有人能否認Carter改變了這支球隊，讓他們從無關緊要到開始受到矚目、加入競爭行列、被接受以及受歡迎。Kawhi Leonard帶領暴龍隊拿到隊史首座總冠軍，但從Carter到DeMar DeRozan、Kyle Lowry之間要走的路，對於一支年輕的球隊來說卻也是必須的，不能省略。Simmons說的對，時間不一定可以治癒所有傷口，但我們也不需要忘記所有事情。Carter的成就、他為這座城市帶來的掌聲和歡呼、他的背叛和離開都是真實發生過的，而這些複雜的事情構成了他的人生。這所有的一切，都將高掛在那件「1999-2005的紫色暴龍球衣」上，它將供人們檢驗，稱讚、批評都可以，退役球衣不是討論的結束。但無論是正反哪種言論，其實都應證了他在這座城市曾經是一位偉大的球員。