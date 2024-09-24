蘋果iPhone 16被爆偷刪「抗反射鏡頭鍍膜」！鬼影、耀光躲不掉了

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▲記者再次檢視蘋果發表會影片，約1小時20分鐘的地方，螢幕上有秀出「Anti-reflective lens coating」抗反射鏡頭鍍膜，但現在規格表已經沒有看到該功能。（圖／翻攝影片）

▲實際使用iPhone 16 Pro 5倍變焦在夜間髓手拍，確實也能看到耀光的狀況依舊存在。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16系列一開賣就爭議不斷，先是有開機後死當，還有人觸控螢幕有問題，近日又被發現蘋果悄然刪除了iPhone 16系列規格內的「抗反射鏡頭鍍膜」，該功能甚至在發表會上有提出來，不料已經被移除。蘋果在iPhone 16系列的發表會上，強調了新款手機在攝影方面的多項升級，其中就有提到加入了「抗反射鏡頭鍍膜」技術，可以有效減少拍攝時的鬼影和耀光，提升夜間拍攝的清晰度。但近日被發現已經從官方網站上移除。目前為止官方都還沒有進一步的說明。這件事也引發了 PTT上網友討論，網友認為「不可能出現忘記鍍膜，這種低級錯誤」、「可能有鍍，但成效太爛，放在規格上沒有優勢」，而從國內外的評測來看，這次鬼影的狀況的確沒有獲得改善，首波購機的民眾問「這樣是要先退貨了嗎」，還有人怒飆「默默刪掉跟詐欺有什麼兩樣」。鏡頭如果有抗反射鍍膜，可以減少光線反射，提高透光率，尤其是在夜間或強光環境下拍攝會最為明顯，有抗反射鍍膜的鏡頭比較能減少惱人的鬼影和耀光現象，不用避開特定反射角度，對於拍照來說會有很大的幫助。記者實際使用iPhone 16 Pro 在夜間隨手拍，確實鬼影的狀況依舊存在。其實耀光也會用鬼影來形容，是一種光學現象，通常手機直接面對強烈光源的情況下容易出現，因為當強光進入鏡頭並經過多次反射、折射或繞射時，會在影像中形成光斑或鬼影，這些光斑可能呈現放射狀或圓形，通常如果有手機鏡頭有抗反射鍍膜就能降低耀光的出現，但也能透過像是避開角度、遮光等方式減少耀光。