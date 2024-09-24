三大法人再度同站買方！合計加碼120億　台股漲146點、站上季線

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台北股市今（24）日呈現V轉行情，收在最高點22431.78點，上漲146.25點或0.66%，日K連2紅，此外，台股今日震盪277.34點，成交量為3448.38億元；其中三大法人合計買超120.24億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4買」買超105.46億元；投信「連27買」，今日買超4.69億元；自營商（自行買賣）「連4買」買超10.09億元，合計三大法人買超120.24億元。台北股市今日呈現V轉行情！開盤小開低、以22273.79點開出，隨後一度下探22154.55點、下跌130.98點，不過隨後在權值股、航運股的拉抬下，大盤率先翻紅，尾盤更是持續走高，收在今日最高點22431.78點，上漲146.25點或0.66%，日K連2紅，此外，台股今日震盪277.34點，成交量為3448.38億元。不過櫃買指數走勢卻不同於大盤，今日開在盤上、以267.26點開出，隨後最高來到268.13點賣壓出籠跳水翻黑，最低一度來到265.24點，尾盤雖然有買單撐盤，不過終場還是收在盤下，下跌0.96點或0.36%，收在266.41點，失守季線，不過5日、10日、月線失而復得，成交量為1163.18億元。權值股盤中過後開始轉強，權王台積電以976元開出、下跌1元，盤中最低來到971元，下跌6元，不過盤中買單挹注之下，成功翻紅，最後一盤爆出5170張買單，推動台積電收在最高價987元，上漲10元或1.02%，貢獻大盤指數就有78點；鴻海以179元開出、下跌1元，最低來到178元，下跌2元，盤中也同步翻紅，終場上漲3元或1.67%，收在183元，貢獻大盤指數就有13點；聯發科相對強勢，終場在今日最高價1195元，上漲50元或4.37%。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、中信金、定穎投控、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、長榮、陽明、鴻海、晟銘電。