要小草鼓勵親友剪掉有線電視線　黃國昌：看我YT半毛錢都不用

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，而現在北士科案檢廉也已展開調查。民眾黨發言人吳怡萱日前在Youtube頻道呼籲大家電視關起來，新聞少看，而黃國昌23日也在直播尾聲，要支持者鼓勵周遭好友把有線電視通通申請剪掉，「一個月花500塊看垃圾要幹嘛？」
黃國昌23日於直播尾聲表示，立法院開議了，他向各位保證，民眾黨8位立委會在立法院裡扮演好監督的角色；他指出，民進黨政府的確非常傲慢、鴨霸，但他們會就事論事，據理力爭。
黃國昌指出，媒體會封鎖、抹黑他們，「我們就不像民進黨嘛！人家是財大氣粗、資源很多」，他罵特定電視台，該電視台就派人出來對他「潑髒水」，「這種套路大家應該看很多了，根本不需要我解釋了。」
黃國昌說，他們很辛苦，但他們沒有放棄，也需要支持者幫忙把這些訊息往外傳，並要支持者鼓勵周遭好友把有線電視通通申請剪掉，「一個月花500塊看垃圾要幹嘛？一個月花500拿去訂別的還比較高興，看我的YT半毛錢都不用收」，最後黃國昌再度喊話小草，把有線電視系統剪一剪，幫他們把訊息散播出去。
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黃國昌指出，媒體會封鎖、抹黑他們，「我們就不像民進黨嘛！人家是財大氣粗、資源很多」，他罵特定電視台，該電視台就派人出來對他「潑髒水」，「這種套路大家應該看很多了，根本不需要我解釋了。」
黃國昌說，他們很辛苦，但他們沒有放棄，也需要支持者幫忙把這些訊息往外傳，並要支持者鼓勵周遭好友把有線電視通通申請剪掉，「一個月花500塊看垃圾要幹嘛？一個月花500拿去訂別的還比較高興，看我的YT半毛錢都不用收」，最後黃國昌再度喊話小草，把有線電視系統剪一剪，幫他們把訊息散播出去。