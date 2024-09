中華民國開發性製藥研究協會《永續捐血藥您一起》　填測驗拿贈禮

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年IRPMA捐血活動特別選於9月份舉辦,同時響應917「世界病人安全日」以及925「世界藥師節」,並於捐血活動當中推動正確用藥衛教資訊,教導大眾「正確用藥五不原則」、「藥品保存七要項」、「廢棄藥品回收」等觀念。(圖/中華民國開發性製藥研究協會提供)

▲今年IRPMA首次攜手財團法人藥害救濟基金會及台灣年輕藥師協會,合作舉辦公益捐血與用藥安全衛教活動,「期望發揮『一加一大於二』的效果,讓捐血助人的效益倍增(圖/中華民國開發性製藥研究協會提供)

中華民國開發性製藥研究協會(International Research-Based Pharmaceutical Manufacturers Association,簡稱IRPMA),今(24)日,首度攜手財團法人藥害救濟基金會、台灣年輕藥師協會以及台北捐血中心發起《永續捐血藥您一起》公益捐血活動,聯合48間跨國藥廠一同響應,於台北寒舍艾美酒店陸橋旁及中山區南山民生大樓設置捐血站。除了呼籲民眾挽袖捐血外,更舉辦「正確用藥衛教測驗」,期望透過實際行動推廣正確用藥,進一步提升全民對病人安全的認識與關注。IRPMA公益捐血活動從2020年迄今已連續舉辦五年,累積捐出將近千袋熱血,成功幫助了需要的病患。同時,IRPMA響應聯合國ESG永續發展目標SDG3:良好健康與福祉,確保健康及促進各年齡層的福祉,實現永續的健康願景。身為醫藥領域的一份子,IRPMA也肩負著確保病人安全的責任。您知道藥品也會過期嗎?您知道廢棄藥品要如何回收嗎?您知道如果對藥物過敏要怎麼處理嗎?今年IRPMA捐血活動特別選於9月份舉辦,同時響應917「世界病人安全日」以及925「世界藥師節」,並於捐血活動當中推動正確用藥衛教資訊,教導大眾「正確用藥五不原則」、「藥品保存七要項」、「廢棄藥品回收」等觀念;此外,還有藥師在現場提供大眾安全用藥諮詢。此次活動吸引許多民眾參與,除了捐血外,還踴躍參與正確用藥衛教測驗,答題通過即可獲得小禮物!世界衛生組織(WHO)發起的世界病人安全日,旨在提升民眾、病人及其家屬的病人安全認知,促進衛生主管機關、醫療團隊及病人之間的合作。2024年「世界病人安全日」的主題為「改善診斷,促進病人安全」,口號是「Get it right, make it safe」(判斷對,保安全),強調正確診斷對病人安全的重要性。而每年的925「世界藥師節」旨在提升社會對藥師及第一線醫療人員的重要角色的認識。透過2024 IRPMA「永續捐血藥您一起」的活動,向所有日夜守護病人安全與健康的藥師及醫療人員表達深深的感謝。IRPMA代理理事長麥芳蘭Fran Milnes表示:「IRPMA致力於推動ESG,我們不僅希望透過舉辦永續捐血活動挽救生命,身為外商製藥公司的協會,更期望透過向大眾推廣正確的用藥知識及確保每位病人都能安全用藥,進而改善台灣民眾健康。」她進一步指出,今年IRPMA首次攜手財團法人藥害救濟基金會及台灣年輕藥師協會,合作舉辦公益捐血與用藥安全衛教活動,「期望發揮『一加一大於二』的效果,讓捐血助人的效益倍增」。台灣年輕藥師協會理事長周子鈞強調:「正確的用藥觀念對於維護病人安全至關重要。藉由本次活動,我們希望讓更多民眾了解正確的用藥知識,並讓民眾了解藥師能夠滿足全球的健康需求。」財團法人藥害救濟基金會執行長陳文雯也指出:「我們很榮幸與IRPMA合作推動此次活動,許民眾一個用藥安心的承諾,一直是基金會秉持的核心理念。期待未來持續攜手合作,共同為台灣的醫療品質與病人安全貢獻心力。」IRPMA自民國81年成立以來,始終致力於促進研究開發性藥業的發展,提升藥業倫理水準,並加強對全民健康的貢獻。IRPMA的使命是成為台灣醫療體系的堅實後盾,並透過實際行動實現「IRPMA Can Help」的精神。此次活動不僅是捐血救人的善行,更是推動病人安全與用藥衛教的重要一步;未來,IRPMA期待能持續與社會各界的夥伴們進行更多元的合作,為台灣全民健康付出更實際的行動。」