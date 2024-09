俄官媒頻介選！美官員：比任何境外勢力都多　TikTok也出手刪帳號

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國情報機構指出,俄羅斯正在利用生成式AI製作相關內容,試圖影響2024年的美國總統大選,近期除了臉書母公司Meta宣布禁止俄羅斯官媒使用旗下平台,TikTok也宣布刪除了多個與俄羅斯國營媒體相關的帳號,原因是這些帳號涉嫌在總統大選前發起「秘密影響行動」。根據美媒《Axios》與《國會山莊報》報導,美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)的官員於報告指出,俄羅斯所生成、試圖影響美國總統大選的人工智慧(AI)內容,比任何其他境外勢力都還要多;本月稍早,美國國務院也指控「今日俄羅斯電視台」(RT)參與全球秘密影響行動,並以其母公司代表俄羅斯政府行動為由,宣布制裁其母公司。除此之外,科技巨頭們也在旗下應用程式試圖刪除相關內容,《國會山莊報》提到TikTok正在以全球為範圍來限制這些帳號的影響力,尤其是在歐盟和英國地區的限制更為明顯。報導指出,被刪除的帳號包含今日俄羅斯國際新聞社(Rossiya Segodnya)與今日俄羅斯電視台(RT)母公司「TV-Novosti」相關帳號,並指這些帳號違反了TikTok的社群準則,涉嫌在2024年美國總統大選前發起「秘密影響行動」。TikTok目前已將這類帳號從「為您推薦」頁面當中移除。