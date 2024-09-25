卓榮泰稱官邸用電異常　黃國昌再爆賴清德曾砸717萬做節能隔熱

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民眾黨立委黃國昌日前爆料行政院長卓榮泰的官邸2個月用電近2萬度、電費高達15萬元之譜，卓榮泰昨承認有異常，會做電力檢查。黃國昌則再爆，總統賴清德2018年任閣揆時入住官邸，早已砸717萬元做屋頂隔熱跟節能空調工程，「結果，卓榮泰竟然說有問題！」黃國昌指出，今年6、7月兩個月，行政院長官邸用電度數達1萬9360度，電費15萬2976元，卓榮泰回應「用電數增加有異常，會進行電力檢查」。姑不論卓榮泰這樣的說法大家是不是可以接受，但既然要查，請卓榮泰一併徹查清楚，黃國昌接著爆料，2018年賴清德入住行政院長官邸時，特別花了497萬進行屋頂隔熱，220萬進行節能空調工程。「結果，卓榮泰竟然說有問題！」黃國昌說，今年6、7兩月，卓榮泰用電度數竟比去年同期陳建仁高了25.39%，「到底是發生了什麼事？」當初賴清德花了700多萬大幅整修是打水漂了嗎？呼籲卓榮泰說明清楚，絕不能讓民脂民膏這樣被揮霍浪費。