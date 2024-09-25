Kawhi Leonard被爆右膝動刀！難健康開季　恐無法趕上10月開幕戰

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洛杉磯快艇隊前鋒Kawhi Leonard上賽季因右膝發炎影響到他在賽季中的發揮，根據《The Athletic》記者Shams Charania和Law Murray報導，Leonard在休賽季接受了膝蓋手術，他可能無法及時為球隊10月24日主場對陣鳳凰城太陽隊的賽季揭幕戰做好準備。Leonard上季為快艇出賽68場例行賽，場均23.7分、6.1籃板、3.6助攻。他因膝蓋腫脹而缺席了例行賽的最後8場比賽，在首輪輸給達拉斯獨行俠隊的第1場、第4場和第5場比賽。快艇隊總管Lawrence Frank在本周曾透露，Leonard在休賽季訓練營期間將僅限於加強膝蓋的力量，對於他能否能為開幕戰做好準備，他無法預期。Leonard曾6次入選全明星、6次入選NBA最佳陣容、7次入選NBA最佳防守陣容成員、2屆NBA總冠軍賽MVP和兩屆NBA3總冠軍。他還入選了NBA 75週年紀念陣容。不幸的是，傷病在過去幾年嚴重阻礙了Leonard的發揮，前十字韌帶撕裂導致他缺席了整個2021-22 賽季，右股四頭肌受傷導致他在2017-18 賽季只打了9 場比賽。自該賽季以來，倫納德每年都會缺席14場以上的例行賽。Leonard今夏本準備代表美國隊參加巴黎奧運，但最終他被從名單中除名，由波士頓塞爾提克後衛Derrick White遞補。籃球名人堂成員兼美國隊執行董事Grant Hill表示，他不會透露「細節」，但暗示此決定與對Leonard右膝傷勢的擔憂有關。