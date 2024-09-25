MLB／太空人美聯西區逆襲封王！開季36戰24敗進季後賽　史上第4隊

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休士頓太空人隊今（25）日拿下2024年美國聯盟西區冠軍，在今年6月19日，他們一度落後第一名的西雅圖水手隊10場勝場，被許多人認為他們的黃金時代正在結束中。結果這支球隊在賽季後段發力，今天以4：3擊敗水手，在國聯西區封王。太空人隊獲得隊史第 13 個地區冠軍。這是他們自2017年以來8個賽季中第7次獲得區冠軍，黃金時代仍在繼續。然而，本賽季太空人隊本季比以往任何時候都更加掙扎。截至5月12日，他們還在分區墊底。截至6月19日，他們落後第一名水手隊多達10場勝場。然而，在交易截止日前得到菊池雄星是一個重要的轉折點，到了賽末，他們原本有所不足的先發陣容，已經變成了聯盟最好的先發輪值之一。在那之後，太空人隊成功從灰燼中崛起，並在7月下旬躍居分區榜首。今天晚上的比賽，他們在靠著Alex Bregman、Kyle Tucker和Jason Heyward的全壘打，終場以4：3 擊敗水手隊，奪得了過去8個賽季中的第7個分區冠軍。「這裡的每個人都是贏家，並且知道如何才能獲勝。」Bregman說道，他曾參加過過去7次分區封王的比賽，「這個團隊知道如何去贏得一場棒球比賽，希望我們能夠繼續保持。」大聯盟官網記者Sarah Langs指出，太空人隊本季以12勝24敗開局，狀態糟糕，但最終他們卻成功在分區封王。此前只有3隊能夠在前3場比賽輸掉24場後，還能打進季後賽。1914 年波士頓勇士：11勝25敗1989 藍鳥：12勝24敗1981 皇家隊：12勝24敗