Uber One辦會員沒比較便宜？引爆退訂潮　官方不忍發聲：3點澄清

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近日Uber One會員在社群平台上掀起退訂潮,而為了留住顧客,退訂後系統會在發出90%減免,等於只需要12元就能繼續使用。(圖/讀者提供)

▲Uber 和 foodpanda 合併案尚未定案,檯面上、檯面下雙方都積極搶客。(圖/NOWnews攝影中心)

近日有多名Uber One會員出面指控,每月花百元升級會員,原以為外送費、叫車會比較便宜,沒想到「非會員」更划算,忍不住怒轟:「完全就是把人當盤子!」社群上更是掀起一股「退訂潮」。對此,Uber今(25)日發出澄清聲明表示,商家價格會員和非會員相同,但會員可享獨家優惠;平台外送費會依照供需情況即時動態更新;而促銷的部分,針對新用戶或回客用戶提供限時或一次性優惠,此為常見的行銷作法。Uber One 月訂閱或年訂閱會員方案以「滿額無限次0元外送費」、「Uber 行程優惠」,以及「會員獨享優惠」,帶給會員較佳的平台體驗。同時根據官方指出,Uber One 會員自推出付費年訂閱制會員在今年上半年年訂閱制會員平均已經省下超過 3,800 元。針對近日網路的謠傳,Uber澄清三點:商家商品價格由商家自行設定,平台不介入。商家並無區分會員與非會員的商品價格功能。Uber One的「會員獨享優惠」即僅有會員可不定時獲取之優惠,提供會員更多的折扣,因此會員實際上可享有更低的價格。Uber Eats 外送費用不區分會員與非會員差別式收費。外送費依當前供需情況可能即時動態更新,不同用戶、同一地區、同一時間、同一商家的外送費用差異。Uber One的「滿額無限次 0 元外送費」,為會員符合資格的訂單提供 0 元外送費優惠及服務費最高 100% 折抵優惠。平台不定期針對不同用戶提供優惠,包括新用戶或回客用戶提供限時或一次性優惠,以激勵用戶使用平台訂購,此為常見的行銷作法。相較之下,Uber One 會員除有機會享非會員用戶限時或不定期優惠之外,也享有長期優惠,例如符合資格訂單的 0 元外送費優惠,Uber App 搭乘行程享5%折扣優惠,以及其他會員專屬優惠和商品折扣優惠,這些通常具有更高的優惠價值,並僅提供給會員。