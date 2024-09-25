要大家剪有線電視看他YT？黃國昌稱「嚴重斷章取義」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，民眾黨立委黃國昌日前在自己的YT直播中提到，可以剪斷有線電視、多看他YT。對此，黃國昌今（25）日強調這是「斷章取義」，他的意思是網路、YT都有更多豐富內容，公民如果覺得某些新聞台把自己當戲劇台在播，可以有選擇的權利。黃國昌今天在立院受訪時，被媒體問到他說要大家剪斷有線電視、多看他YT，被學者沈榮欽批評為民眾黨邪教化。黃國昌則回應，這個提問本身「斷章取義蠻嚴重的」。黃國昌解釋，對於目前有線電視新聞網存在的問題，去年他就已經號召公民在NCC前面陳抗，並鼓勵大家，如果對新聞台把自己當戲劇台在播的狀況看不下去，網路、YT都有更多更豐富的內容可以選擇，「每個公民都有選擇的權利」。針對前立委蔡壁如昨在媒體人黃光芹的節目中，批評黃珊珊代表黨主席柯文哲訪美，將顯得民眾黨沒有制度。黃國昌則重申，中央黨部已經有說明過，黃珊珊本來就屬於訪團成員，並沒有代表黨主席的問題。