113年全民運動會服裝及八大獎座亮相

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▲獎座設計特邀排灣族藝術家尼誕．達給伐歷設計八項獎座，以「謝謝你們如此綻放」為理念，融合屏東的自然與文化元素，象徵選手的韌性與毅力。（圖／屏東縣府提供）

113年全民運動會將於10月26日在屏東開幕，24日於屏菸1936文化基地舉行宣傳品、紀念品、八大獎座暨服裝發表記者會，由縣長周春米率領大會工作人員與選手們亮相。此次服裝以「綻放榮光」為主題設計，融合時尚與功能性，獎座則由在地排灣族藝術家尼誕．達給伐歷設計，運用木材與鐵件，象徵運動員的堅毅不屈。周春米表示，為突顯賽事中各類職務的辨識度，本次大會服裝設計包含貴賓、裁判、工作人員及志工等不同款式，顏色鮮明，屏東縣代表隊服裝則以灰白色上衣搭配寶藍色外套，整體設計結合「綻放榮光」主題，展現多元精神。在獎座設計方面，縣府特邀排灣族藝術家尼誕．達給伐歷設計八項獎座，以「謝謝你們如此綻放」為理念，融合屏東的自然與文化元素，象徵選手的韌性與毅力。八大獎座分別以台灣之心、湧泉、燈塔、海洋、蝴蝶、大武山、陽光及森林為主題，代表屏東的獨特性。縣府體發中心表示，八項獎盃將依參賽單位名次頒發，包括總統獎、副總統獎等榮譽。此外，選手期待的紀念品選定戶外折疊椅，貴賓伴手禮則包含手提行李箱及「驕仔」系列產品。