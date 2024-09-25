廖達琪任民主基金會執行長、藍綠都點頭　郭正亮說眉角在這！

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立法院長韓國瑜今（25）日親自出席台灣民主基金會董事會，台灣會中通過執行長由代理執行長廖達琪出任，韓國瑜原本屬意的政大教授盧業中擔任副執行長。外界好奇，藍營色彩濃厚的廖達琪為何能讓藍綠都點頭？前立委郭正亮透露，原來外交部長林佳龍跟廖達琪都是選舉民調研究領域，兩人相識20年，其實交情很好。台灣民主基金會今天召開董事會，最後拍板藍營推薦的現任代理執行長廖達琪擔任執行長、政大教授盧業中出任副執行長；民進黨推薦的另兩位副執行長為前駐紐約辦事處長李光章及前駐印度公使陳牧民。外界好奇，廖達琪的藍營色彩比韓國瑜屬意的盧業中更為濃厚，為何外交部長林佳龍也能接受？前立委郭正亮在中天《新聞大爆卦》節目中說，廖達琪確實比盧業中更藍，但是「眉角」就在兩人的人際網絡不同。郭正亮說，林佳龍過去代表台大胡佛選舉研究辦公室、廖達琪代表中山大學選舉研究室，「他們認識20年啊！ 一起做研究。」包括台灣民意基金會董事長游盈隆三人都是好朋友。郭正亮還透露，廖達琪可能也修過胡佛老師的課，兩個人搞不好還是同門。至於盧業中，郭正亮表示的確就沒什麼人認識。不過據他探聽得到的消息，盧業中就是個「極端溫和、實實在在的人」。這次盧業中出任首席副執行長，也許未來還有機會出任執行長。郭正亮認為，「台灣就是小小的，有一些（問題）藍綠有人際關係可以化解，可是盧業中就是不認識。」廖達琪則是藍綠都很熟悉的、可以信任的。