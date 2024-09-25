LINE 更新iOS 18後「沒通知」氣炸！怒刷1顆星　10個設定先解解看

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▲可以先檢查LINE提醒有沒有開啟。（圖／翻攝官網）

▲從iCloud復原LINE聊天記錄。（圖／螢幕截圖）

蘋果iOS 18正式版釋出，不少人都已經更新了，但部分用戶近期使用LINE可能會覺得怪怪的，其中最多、最讓用戶爆氣的就是「沒跳通知」，來電、訊息都無法得到提醒，氣到直接在App Store 上的LINE App上直接怒刷1顆星。關於沒通知，《NOWnews》整理幾個解法供讀者自救，如果都還是無解，就真的只能等官方新版本釋出。LINE 跟著 iOS 18一起更新，但更新後沒有更好用，反而覺得卡卡、怪怪的，其中無法跳出通知最讓用戶爆氣，可能因此遺漏重要電話或是訊息，必須要開啟LINE App才會知道有訊息，讓受影響的用戶氣炸直接到LINE App Store 上猛刷「1顆星」負評。記者實際用iPhone 13 Pro 更新到iOS 18，LINE也升級到最新版本，LINE目前都可正常通知，但較舊的iPhone 11 Pro 通知功能則有點當機的狀況。LINE不會跳通知主要原因有兩大方向，一個就是用戶手機端的設定，可以先在「設定」內的「提醒」和「新訊息」選項中確認是否有開啟提醒，或是將手機重新開關機進行排除，另外就是官方系統出現Bug，如果是官方系統的問題，則只能等待官方更新，整理10個和通知有關的設定，如果遇到災情的民眾可以先檢查看看。1 確認提醒功能是否有開啟：LINE 主頁「設定」> 提醒 > 打開2 確認對話訊息的提醒開啟：LINE 主頁「設定」> 提醒 > 新訊息 > 打開3 確認來電通話的提醒開啟：LINE主頁「設定」> 通話 > 語音通話功能 > 打開4 如果上述功能都開啟了，卻還是沒有通知，請至iPhone的「設定」 > 通知 > LINE > 允許通知，下方的「聲音」也要打開。5 關閉手機「專注模式」：手機系統「設定」＞「專注模式」>關閉「專注模式狀態」6 關閉手機「低耗電模式」：手機系統「設定」＞「電池」>關閉「低耗電模式」7 確認網路訊號穩定8 確認手機及LINE皆已更新至最新版本9 特定好友沒有顯示通知，可以到聊天視窗中的右上角「≡」圖示 > 開啟提醒10 如果對方是使用無聲訊息，收到訊息就不會有通知。最後的最後，如果真的覺得沒跳通知非常困擾，又遲遲等不到官方修復，「刪除再重新下載」也會是一個解法，記者之前在14.10.2版本時也有出現類似的狀況，更新了兩個版本後都沒有獲得改善，最後的解法就是「刪除LINE再重新下載」後才恢復正常，有點暴力的解法，且也有可能會出現備份不完整的狀況，務必要手動先備份再移除。👉操作步驟1 備份設定>備份聊天記錄>馬上進行備份2 移除App長按App>移除App>刪除App>刪除3 復原帳號App Store重新下載LINE>登入LINE>其他方式登入，可選擇電話號碼或是方式>復原聊天記錄>輸入備份啟用碼或直接跳過也可以>從iCloud復原聊天記錄>接著就等待系統回復即可。