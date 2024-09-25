羅廷瑋怕被罷免才跑票？郭正亮曝綠營鎖定3種人：這人機會最高

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藍白昨日在立法院程序委員會聯手擋下總預算案時，國民黨立委羅廷瑋竟然棄權，引發藍營內部砲轟。對此，前立委郭正亮表示，如果羅廷瑋憂慮被罷免，就該跟黨內前輩討論，當初羅因為這波台中「藍白合」成功當選，可以找台中市政府顧問蔡壁如、台中市長盧秀燕幫忙解惑，不用整天患得患失。郭正亮指出，台中市最可能被罷免的立委是顏寬恒，民進黨不會只在台中罷免1、2個人，而是遍地開花，罷免會鎖定的只有3種人，第一出事情的、第二得票接近的、第三仇恨值特別高的。郭正亮認為，在政治道路上，羅廷瑋要更有膽識、更成熟，這件事就應該打電話給當初幫助他的盧秀燕。如果羅廷瑋無法克服問題，政治路會相當辛苦，立委跟議員不太一樣，立法院常常都是黨對黨的對決，政治人物一定要有膽識。郭正亮也送羅廷瑋一句邱吉爾的名言「從政的第一品質就是勇氣」，如果政治人物不敢做自己，那隨時會被威脅利誘。