台八女星痛斬豪門婚！前夫愛投資「欠債上億」鬆口：身心低潮

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李沛綾即便離婚，仍和前夫彼此祝福。（圖／翻攝自李沛綾臉書）

民視當家花旦李沛綾過去都演壞女人居多，被封為「惡女專業戶」，2005年嫁給台中地主老公後淡出螢光幕，今年初證實結束18年婚姻，爆出前夫因為愛投資，欠債上億，雖然復出拍戲但李沛綾很少上節目，她也首度鬆口原因。李沛綾離婚後雖然復出拍戲，但卻很少上節目，她難得在社群平台上談起前一段婚姻，表示很多節目邀約都是要她談論離婚以及在婚姻中不愉快的事情，「一直以來，都希望能帶給大家正能量，所以並不是很喜歡談論一些負面的訊息及事件。」李沛綾認為只要沒觸法，就沒有絕對的對錯，只是想法不同罷了，「在每個人的人生當中不論是感情還是婚姻，事業，一定都是有酸甜苦辣⋯即便離婚的心情會有低落的過程、但是曾經一定也是有幸福的過往。」她也提到會分開都是雙方不得已，彼此一定會經歷低潮和人際生活的變化、煎熬，所以不會去批評和怨懟，才能保障自己和家人，也因此她不想過多評論過往的事物，「反之，能夠坦然接受結果，祝福彼此、感恩過去，當然會是更美好的感受⋯也鼓勵一些單親父母，放下怨念，臣服一切，更勇敢的回歸自己，找到自己人生的價值⋯賦予自己及孩子更多正向的安全感及愛的鼓勵。」李沛綾前夫因為喜歡投資欠債上億，且當初說好不拍戲，一個月要給她50萬生活費，結果最後連生活費也沒給，讓她毅然決然回台北重拾老本行。