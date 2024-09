潘威倫引退！統一獅隊與藍晒圖文創園區合作　8米巨型形象拍照牆

我是廣告 請繼續往下閱讀

Du My Best 潘威倫引退系列,超巨幅旗幟與週邊貼紙就在藍晒圖,等您來打卡、收藏!統一7-ELEVEN獅與藍晒圖文創園區共同合作,9月25日至10月20日在園區內吊掛八米高巨型Du My Best潘威倫引退形象拍照區,還有萊恩、盈盈四米高巨型充氣氣球駐點園區內,更結合園區內共 26間店家,凡消費園區商品即贈送潘威倫歷年球衣貼紙,一共八款,隨機送出,只要來到藍晒圖就能一次集滿八款,限量活動,送完為止,邀請民眾一同來打卡、留念。9月29日潘威倫榮耀引退光輝時刻,回歸統一獅發源地臺南,推出府城獅子營台南在地店家吊掛潘威倫引退形象旗幟,並製作推出潘威倫歷年球衣貼紙,結合各店家活動提供民眾搶先收藏,吸引超過各行各業台南在地店家共200多家同參與。邀請大家活動一起來到臺南、來到藍晒圖,一起共享潘威倫曾經帶給我們的感動。10月5日(六)舉辦統一獅球星見面會,並舉辦相關棒球系列活動,為臺南即將迎來的臺灣設計展預熱開跑,邀請大朋友、小朋友一同感受棒球與運動的樂趣。歡迎全台民眾一起來台南玩,千萬別錯過藍晒圖文創園區!詳細活動辦法及出席選手另行公佈,詳情請關注藍晒圖文創園區粉絲專頁。本次府城獅子營台南在合作店家名單來嘍!超過兩百家店家門市,共同參與!✔ 9月28日㊅ 17:05 雄鷹vs.獅潘威倫引退賽 #臺北大巨蛋立即前往購票https://pse.is/6e49j7✔ 9月29日㊐ 17:05 雄鷹vs.獅賽後潘威倫引退儀式 #台南棒球場立即前往購票(內野滿席,僅剩外野票券)https://pse.is/6e49rz✔10月5日㊅活動地點:藍晒圖文創園區(台南市南區西門路一段689巷12號)✦ 詳細資訊請見藍晒圖文創園區粉絲專頁