美元走升！日圓拉回144價位　新台幣早盤也回貶至31.895元

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在市場對中國刺激措施的興奮情緒消退，市場風險偏好弱化之下，美元指數回升，日圓兌美元貶至144價位，人民幣兌美元也重回7字頭，新台幣兌美元今（26）日早盤也回貶，不過，由於台股走揚，加上月底出口商有拋匯需求，目前貶幅有限，最低下探31.895元，貶值5.5分。值得注意的是，自美國聯準會（Fed）上周降息以來，長期公債殖利率不斷攀升。美國公債殖利率延續近期漲勢，根據 Tradeweb 的數據，10年期公債殖利率從3.736%升至3.781%。同時，美元指數也回升，從低點100.23回升至100.94附近，日圓兌美元也貶回144價位，一度下探144.841，目前在144.7附近盤整，離岸人民幣兌美元也回到7字頭，早盤在7.0243至7.0346震盪，韓元兌美元則在1328至1335.43遊走。至於新台幣兌美元在前一交易強升逾1角後，今日早盤在美元回升及亞幣走弱之下，新台幣也回貶，不過，由於台股走揚及月底出口商有拋匯需求下，新台幣貶幅有限，目前最低下探31.895元，貶值5.5分，之後在31.894元盤整。