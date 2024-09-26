首批採購M1A2T戰車運送畫面曝光！在美鐵路啟運　年底海運返台

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▲陸軍採購M1A2T戰車砲塔後方裝有輔助冷卻與電源系統(ACPS)。（圖／翻攝自Ronkainen推特）

▲ 陸軍司令部表示，M1A2T戰車擁有火力大、防護強、指通佳及機動快等特點。（陸軍司令部提供）

陸軍以「銳捷專案」編列403億台幣，向美國採購108輛M1A2T型主力戰車。首批M1A2T已經在美國當地透過鐵路運往美國西岸，即將透過海運運送，預計今（2024）年底前抵台。美國鐵道迷昨日在社群媒體秀出台灣採購的M1A2T戰車經由鐵路運輸的照片，民眾黨立委林憶君今（26）日表示，國內相關配合的設施工程進度卻比美方交付進度還慢，兩座新式戰車訓練場卻要明、後年才能完成第1階段工程，實在不應該。美國鐵道迷Ronkainen在推特（X）貼出M1A2T戰車經由鐵道運輸的照片，1列隸屬布靈頓北方聖塔菲鐵路公司的貨運列車，載運12輛M1A2戰車向西南方駛往堪薩斯市，即將運往美國西岸。這批戰車漆著嶄新的歐陸三色迷彩，砲塔後方清楚可見裝有輔助冷卻與電源系統(ACPS)。Ronkainen指出，科威特訂購的218輛M1A2戰車，也裝有ACPS。軍事專家盧德允指出，一列通往美國堪薩斯州往西移動的運輸列車，上頭運載約12輛M1A2T戰車，這是首次曝光運往台灣的第一批M1A2T戰車型號，首批38輛將在12月抵台，該型戰車是基於M1A2S基礎上改良研發，日前台灣國防部公布M1A2T車內系統配置圖，是美廠商專為國軍所設計。對此，剛當選本屆立院外交及國防委員會召委的民眾黨立委林憶君表示，近期美國軍售裝備出現不少延遲交付問題，但國內相關配合的設施工程進度卻往往比美方交付進度還慢，M1A2T戰車今年底前就會抵台，但國防部到現在，兩座訓練場卻要明、後年才能完成第1階段工程，「今年是美國對台軍售交貨的關鍵年度，但我們竟然比美國還會拖，實在是不應該！」林憶君進一步說明，美國2019年就宣布出售台灣M1A2戰車，原定期程是2022年開始交付台灣，但後來改成將戰車先留在美國，陸軍派遣相關單位人員，直接赴美接受訓練，再於2024年將M1A2T主力戰車運抵台灣，抵台時間往後調整兩年。相對而言，M1戰車所需的兩座訓練場，原定第一階段完工期定在2023年，幾經拖延後，分別將在2025年與2026年完成第一階段工程，如此一來，勢必出現戰車先到，但訓場卻尚未完工的尷尬空窗期。林憶君提醒，裝備採購不是逛超市買商品，從保存、訓練、維修到未來的升級，都需要有完整的規劃，才能讓動輒花費上百億、上千億採購的軍事裝備真正發揮戰力，整體提升國軍的防衛戰力，真正確保防衛台海安全。