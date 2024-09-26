Judge第57轟出爐無用！洋基7：9不敵金鶯　美東區封王還要再等等

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB紐約洋基今（26）日主場對上巴爾的摩金鶯，洋基此役推出Marcus Stroman先發，Stroman僅投3.1局被掃出10支安打，失6分，9局下Aaron Judge開轟，掃出一發3分砲，本季第57轟出爐，將比分追到僅剩2分差，但洋基依舊無法完成逆轉，終場洋基就以7:9不敵金鶯，美東封王還得再等等。金鶯打線首局就火力全開，Colton Cowser和Ryan Mountcastle接連敲安，金鶯首局就打下3分，2局下洋基靠著Anthony Volpe的安打追回1分，4局上由Gunnar Henderson敲安打回1分，隨後Anthony Santander與Cowser都敲出2壘安打，金鶯單局灌進4分。5局上James McCann的安打替金鶯再添一分，5局下Juan Soto敲出一發兩分砲，本季第41轟出爐，5局打完金鶯8:3領先洋基。8局上半Jordan Westburg敲出帶有1分打點的安打，幫助金鶯持續擴大領先，9局下金鶯推出Matt Bowman上場，一上場就被敲出3支安打，失掉1分。面對Judge時一顆內角失投球被逮中，Judge掃出一發中外野方向兩分砲，本季第57轟出爐，將比分追至僅2分差，金鶯也隨即換上Keegan Aki上場關門，最終洋基反撲無力，終場以7:9不敵金鶯，美東封王還得再等等。