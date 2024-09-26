張啓楷斥賴清德「打架雞」　沒有林佳龍的智慧、韓國瑜的胸懷

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身兼民進黨主席的總統賴清德昨在黨中常會下軍令狀，要求立院黨團團結拼總預算。民眾黨立委張啓楷今（26）日表示，台灣民主基金會在外交部長林佳龍遞出橄欖枝、立法院長韓國瑜順勢接受下，順利選出執行長廖達琪。但賴清德沒有林佳龍的智慧、也沒有韓國瑜的胸懷，竟成了「打架雞」。張啓楷今天在黨團記者會中痛批，民主進步黨已經變成獨裁的退步黨，昨天總統賴清德竟下了三道軍令狀，看起來要重蹈他台南市長任內，230天不進市議會的「全面作戰」模試。賴清德不學習外交部長林佳龍跟立法院長韓國瑜處理台灣民主基金會執行長人事的智慧和胸懷，卻只看到他像一隻「打架雞」。張啓楷質疑，行政院自己編列違法預算，卻抹黑在野黨阻擋建設，民進黨團還說要聲請釋憲。賴政府這樣有恃無恐的態度，難道是因為仗著背後還有大法官當打手？張啓楷表示，2025年度總預算案中的公務預算，光是媒體採購就編列了將近15億元，根本是用人民的錢洗人民的腦。