羅廷瑋棄權遭炎上！他憶4年前同台怒批：整天只會拿香跟拜民進黨

國民黨立院黨團杯葛中央政府總預算，在程序委員會再將總預算案暫緩列案，不過國民黨立委羅廷瑋卻投棄權，未與其他藍委一致投票，引發爭議，羅廷瑋事後在臉書鞠躬致歉。新黨前發言人王炳忠回憶4年前曾與羅廷瑋同台，當時極其媚俗的「愛台灣」跳針，幾乎可以去做民進黨發言人了。
王炳忠說，早在4年前就和羅廷瑋在《公視台語台》節目同台，當天主題是用閩南話討論兩岸路線，「我那時第一次見到他，就很驚訝他根本完全是民進黨的論調，和他產生激辯。」
王炳忠說，當時羅廷瑋剛選上台中市議員不久，以時任國民黨主席的江啟臣子弟兵自居，從頭到尾宣稱「九二共識」已離他太遙遠，1992年他才三歲，所以他也不想了解「九二共識」，只知道「台灣優先」。然後話鋒一轉，又說想去「中國」賺錢就不要來「中國國民黨」，國民黨只知道「台灣優先」，繞來繞去，無非是極其媚俗的「愛台灣」跳針，幾乎可以去做民進黨發言人了！
王炳忠說，節目結束後，羅廷瑋又跑來對他陪笑臉，羅說自己就是不懂那些兩岸複雜事務，就是基層里長出身，只知道「台灣優先」而已，要他別見怪。「我也只有笑笑，只是感嘆這就是多少藍營朋友寄望的『藍營新戰力』。你們認為我太兇了，不討喜，或許就得像這樣嬉皮笑臉，拿香跟拜民進黨，才叫討喜吧！」
王炳忠說，四年過去，這個比我還小兩歲的羅廷瑋，已經再上一層樓成了立委了！不得不說，全台現也就113位立委，無論對一般民眾來說，或從政治觀察者的角度，那都是最高民意機關的「委員」，不得了了！
王炳忠說，羅廷瑋2018年才第一次選上市議員，2024年已經做到立委，真是何德何能啊！結果，「台灣優先」到最後，果然和整天喊「台灣南波萬」的民進黨走到了一起，有這樣的在野黨「對手」，那可真是民進黨的好隊友啊！「看新聞，又有說他已從江啟臣變成盧秀燕的子弟兵。其實管他是誰的子弟兵，這種臨陣脫逃的咖，還能算是『兵』嗎？」
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王炳忠說，當時羅廷瑋剛選上台中市議員不久，以時任國民黨主席的江啟臣子弟兵自居，從頭到尾宣稱「九二共識」已離他太遙遠，1992年他才三歲，所以他也不想了解「九二共識」，只知道「台灣優先」。然後話鋒一轉，又說想去「中國」賺錢就不要來「中國國民黨」，國民黨只知道「台灣優先」，繞來繞去，無非是極其媚俗的「愛台灣」跳針，幾乎可以去做民進黨發言人了！
王炳忠說，節目結束後，羅廷瑋又跑來對他陪笑臉，羅說自己就是不懂那些兩岸複雜事務，就是基層里長出身，只知道「台灣優先」而已，要他別見怪。「我也只有笑笑，只是感嘆這就是多少藍營朋友寄望的『藍營新戰力』。你們認為我太兇了，不討喜，或許就得像這樣嬉皮笑臉，拿香跟拜民進黨，才叫討喜吧！」
王炳忠說，四年過去，這個比我還小兩歲的羅廷瑋，已經再上一層樓成了立委了！不得不說，全台現也就113位立委，無論對一般民眾來說，或從政治觀察者的角度，那都是最高民意機關的「委員」，不得了了！
王炳忠說，羅廷瑋2018年才第一次選上市議員，2024年已經做到立委，真是何德何能啊！結果，「台灣優先」到最後，果然和整天喊「台灣南波萬」的民進黨走到了一起，有這樣的在野黨「對手」，那可真是民進黨的好隊友啊！「看新聞，又有說他已從江啟臣變成盧秀燕的子弟兵。其實管他是誰的子弟兵，這種臨陣脫逃的咖，還能算是『兵』嗎？」