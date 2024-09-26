國慶出遊注意！高鐵「第2波加開4班次列車」　9/28凌晨0時起開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然今（2024）年國慶日（10/10）落在週四，但仍有不少民眾準備規劃請假1天，就能有4天連假的出遊行程。為了因應旅客需求，加上熱門班次較為客滿，台灣高鐵今（26）日宣布加開第2波加班車，預計再增開4班次，9/28起開放訂票。高鐵公司表示，經檢視國慶疏運期間的旅客訂位狀況，決定再加開4班次列車，包含南下3班、北上1班，加開車次將在9/28凌晨0時起開放購票。根據高鐵統計，今年國慶假期疏運期間，加上此次加開4班次後，共加開95班次列車，6天疏運期間，總共開出1052班次列車。因部分車次車站到站時間將超過日常末班列車時間，最晚到晚間0時30分抵達端點站，有搭乘需求的旅客，需留意到站時間，預先安排到站後交通接駁。為鼓勵旅客多利用手機票證搭乘自由座，台灣高鐵加碼延長「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」，高鐵TGo會員11/30前使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，就可以享有紅利點數2倍送，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可以享有4次回饋。