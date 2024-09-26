黃光芹直言民眾之聲難救柯文哲　建議民眾黨議員當黃國昌第二

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，近日北士科案議會調查也再成政論節目熱門話題。媒體人黃光芹今（26）日上民眾黨自家YT節目《民眾之聲》時直言，輿論戰光靠臉書跟民眾之聲已經不夠了，建議要透過開記者會等形式去找出民眾黨議員的「黃國昌第二、張啓楷第二」。近日除了京華城弊案，北士科案也成為政論節目熱門話題。黃光芹今在《民眾之聲》表示，名嘴現在就是「三人成虎」，只要有三個人拿出資料說有弊，「輿論一旦形成，檢察官接受，某種程度就會陷人於罪。」原本位處蛋白區的邊陲、乏人問津經常流標的案子，就被講成炙手可熱。黃光芹認為，民眾黨想救柯文哲，光靠臉書跟《民眾之聲》已經不夠，同溫層就算不解釋他們也相信柯文哲不會涉弊。她進一步說，每次都看到北市議員、學姊黃瀞瑩總是「一人打全場」，建議民眾黨，應該要增強媒體反擊的強度，「你要用很綿密的反擊或者是記者會形式，去尋找民眾黨台北市議員當中，有沒有黃國昌第二？有沒有張啓楷第二？」