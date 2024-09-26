羅廷瑋投棄權遭炎上！她批黨鞭林思銘更該負責　兩人都應黨紀處分

國民黨立院黨團杯葛中央政府總預算，在程序委員會將總預算案暫緩列案，不過國民黨立委羅廷瑋卻投棄權，遭藍營基層罵翻。國民黨台北市議員秦慧珠說，羅廷瑋棄權，但國民黨立院黨團書記長林思銘竟同意，兩人都很扯，且林思銘的責任還更大，也更應自請處分。
秦慧珠說，這件事情林思銘的責任比羅廷瑋更大，因為擔任最大在野黨的書記長，就是要有清楚的政治理念、認知、責任感、政治攻防的謀略和指揮能力，如果當時書記長林思銘不同意羅廷偉投棄權票，也不會有這些問題，所以林思銘也應該自請處分！
秦慧珠說，羅廷瑋是新科立委，據說他投棄權票是害怕被綠營支持者發動罷免，但立法院有那麼多以脆弱多數當選的國民黨立委，如果每個人都膽小怕事在表決時做逃兵，那國民黨團就乾脆解散算了，如果別的立委不怕，羅廷瑋怕什麼？而且，如果當在野黨程序委員還膽小怕事，那就不要擔任為排議程把關的程序委員，讓給別人當吧！
秦慧珠說，羅廷瑋以為在重要政治攻防時投棄權票，就不會被綠營支持者提案罷免，實在是不智，因為那既討好不了綠色選民，也傷了藍白選民的心，搞不好最後會有白營的選民提案罷免，然後綠白甚至藍色的選民都不會再支持他。
秦慧珠曾任立委，她說過去在立法院擔任過程序委員會的召集人，在前總統陳水扁當總統、三黨不過半的時期，壓力比現在的立法院還大，但當朝野攻防該拿出戰鬥力時，沒有人會退縮。而現在在台北市議會，碰到重大議題黨團內部討論做成一致決議時，也沒有人會跑票，因為跑票必遭黨紀處分，最重之處分可以下次選舉時不予提名。
秦慧珠說，立法院是國民黨最重要的議場與戰場，需要的是戰將與團結的戰力，而不是害怕被罷免，每到重要表決時就棄權或落跑的逃兵。羅廷瑋也曾擔任過台中市議員，過去的表現也不是那麼軟弱，希望他未來能成為頂住壓力，不落跑、能說理、敢戰鬥的戰將。
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秦慧珠說，羅廷瑋是新科立委，據說他投棄權票是害怕被綠營支持者發動罷免，但立法院有那麼多以脆弱多數當選的國民黨立委，如果每個人都膽小怕事在表決時做逃兵，那國民黨團就乾脆解散算了，如果別的立委不怕，羅廷瑋怕什麼？而且，如果當在野黨程序委員還膽小怕事，那就不要擔任為排議程把關的程序委員，讓給別人當吧！
秦慧珠說，羅廷瑋以為在重要政治攻防時投棄權票，就不會被綠營支持者提案罷免，實在是不智，因為那既討好不了綠色選民，也傷了藍白選民的心，搞不好最後會有白營的選民提案罷免，然後綠白甚至藍色的選民都不會再支持他。
秦慧珠曾任立委，她說過去在立法院擔任過程序委員會的召集人，在前總統陳水扁當總統、三黨不過半的時期，壓力比現在的立法院還大，但當朝野攻防該拿出戰鬥力時，沒有人會退縮。而現在在台北市議會，碰到重大議題黨團內部討論做成一致決議時，也沒有人會跑票，因為跑票必遭黨紀處分，最重之處分可以下次選舉時不予提名。
秦慧珠說，立法院是國民黨最重要的議場與戰場，需要的是戰將與團結的戰力，而不是害怕被罷免，每到重要表決時就棄權或落跑的逃兵。羅廷瑋也曾擔任過台中市議員，過去的表現也不是那麼軟弱，希望他未來能成為頂住壓力，不落跑、能說理、敢戰鬥的戰將。