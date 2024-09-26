四重溪公共浴池改建暨周邊環境整建動土

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▲即將於11月登場的四重溪溫泉季，溫泉區停車場也同步啟用。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣四重溪公共浴池歷史悠久，雖經整修仍顯老舊。屏東縣政府斥資1億1500萬元，在原址重建為兩層樓建築，並打造周邊景觀，採用日式簡約風格，預計115年底完工。今（26）日由縣長周春米主持動土典禮，期望重現昔日風華。同時，四重溪溫泉區停車場也同步啟用，迎接即將於11月登場的四重溪溫泉季。周春米表示，四重溪溫泉以透明潔淨、泉質優異的鹼性碳酸泉聞名，早在日治時期即被開發，為台灣四大名湯之一。由於四重溪公共浴池的設施逐漸老化，已無法滿足遊客需求，更難與國際知名溫泉區競爭。縣府參考日本泡湯文化，改建現代化的浴池、綠美化周邊環境，並完善相關溫泉文化設施，透過公共建設，將四重溪打造成南台灣專屬的現代化大浴場。為提升四重溪溫泉的品牌價值，周春米指出，待屏南快速道路完工後，交通將更加便捷。縣府也積極改善公共運輸，除了可以搭乘火車至枋寮站再轉乘518公車前往四重溪溫泉公園，縣府每年於溫泉季期間還會推出接駁專車，方便鄉親輕鬆泡湯。交通旅遊處表示，四重溪公共浴池預計於115年11月1日前完工，兩層樓建築分為男湯與女湯，各可容納20人以上的泡湯空間，並設有熱湯、冷泉與按摩浴池，還提供隱密舒適的更衣空間。周邊景觀則以日式造景為主，融合現代與傳統、自然與文化的元素，期望以全新面貌迎接來自世界各地的遊客，讓四重溪溫泉成為南台灣的重要旅遊目的地。