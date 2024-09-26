《小丑：雙重瘋狂》爆點連發！女神卡卡「最另類小丑女」引話題

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▲女神卡卡（右）和瓦昆菲尼克斯在《小丑：雙重瘋狂》中的感情對手戲，透著懸疑的色彩，彼此之間愛情會走向何種終點，讓觀眾費疑猜。（圖／華納兄弟提供）

▲女神卡卡（右）和瓦昆菲尼克斯在《小丑：雙重瘋狂》中都是又要演又要唱，對本就是樂壇紅星的女神卡卡很佔便宜。（圖／摘自IMDb）

▲觀眾最熟悉瑪格蘿比版的「小丑女」，不但狂野、失控且常常有些三八。（圖／摘自IMDb）

▲小丑在監獄中吃了不少苦頭，使《小丑：雙重瘋狂》獄警們也很有戲。（圖／華納兄弟提供）

10月最受矚目巨片之一《小丑：雙重瘋狂》搶先揭開神祕面紗，近140分鐘的片長將男主角從瘋狂到造成群眾失控的過程用高度藝術化的手法呈現，和上一集又有不同的風貌。本集中新加入由女神卡卡扮演的「小丑女」，堪稱全片最懸疑的人物之一，不只身分來歷透露著可疑，連接近男主角的動機都令人揣測再三，有如一團迷霧，既是搶眼的焦點，也和過去曾在影視節目出現過「小丑女」有不一樣的感覺。在上一集《小丑》最後，瓦昆菲尼克斯扮演的男主角，因為在電視上公然殺害主持人勞勃狄尼洛，又加上其他犯下的命案，被關在獄中，他雖然找了女律師來為他上訴，一方面也在獄方安排下接受精神治療，卻在過程中遇見和他一樣反世俗、行為不受控的神祕女子，自稱是他的超級粉絲，對他有著無比的熱愛。他也為這女子怦然心動，但兩個都很瘋狂的人，在一起是會彼此救贖，還是互相毀滅？曾經以《一個巨星的誕生》入圍奧斯卡影后的女神卡卡，比大多數歌而優則演的樂壇天后更有演技實力，面對擅演怪咖的影帝瓦昆，一點都沒有怯場，對手戲時沒有被比下去，加上《小丑：雙重瘋狂》改以「類音樂片」的形式呈現，從頭到尾有將近20首歌，分別由瓦昆和卡卡演唱，讓卡卡更佔便宜，每一開口都展露出色唱功。這一回編導陶德菲利普斯將「人生如戲」的諷刺性做到最強，片中出現頻率最高的歌曲也是取材自著名歌舞片《龍鳳香車》的〈 That’s Entertainment〉（這就是娛樂），到底小丑的暴力瘋狂是當事人本身的悲劇遭遇積壓出來、不能算是罪大惡極，還是在大眾眼中不過是一時的消遣娛樂？陶德菲利普斯的詮釋角度耐人尋味。也因為片中的歌曲多數是知名老歌，讓這一集相較於首集多了些懷舊的氣氛。過去觀眾最熟悉的「小丑女」，應是瑪格蘿比在《自殺突擊隊》系列的詮釋，她突顯了這個人物的狂野、失控、俏皮，甚至常常有些三八，但女神卡卡的「小丑女」高深莫測，似乎沒有一句話能夠讓人完全相信，卻又會在小丑面前露出不矯飾的真誠面貌，更加讓人不知如何面對，也耍得他團團轉，堪稱最另類的「小丑女」。曾以上一集榮登奧斯卡影帝寶座的瓦昆菲尼克斯，這一集又演又唱，展現多方面的才華，神態、表情還是讓人不得不佩服，演出了在傑克尼柯遜和希斯萊傑之外，屬於自己的「小丑」神髓。除了瓦昆和女神卡卡，本集中不特意強調、但《蝙蝠俠》系列影片忠實影迷一定會知道的就是大反派之一「雙面人」，這次由英國小生哈利勞提飾演，但卻是尚未變身前的檢察官版本，觀眾千萬不要隨便輕忽。曾在《哈利波特》系列飾演「瘋眼穆迪」的布蘭登葛利森，扮演押解瓦昆的法警，露臉的時間雖然不算太多，卻頗能讓觀眾留下印象，展現老薑的實力。而期待場面的觀眾，可以注意IMAX版本，片中好幾幕用IMAX特別規格拍攝，在一般戲院都無法映現完整畫面，只有IMAX才能保留最完整的場景。《小丑：雙重瘋狂》將於10月2日（週三）起全台上映。