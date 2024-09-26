巴薩門將意外報銷！Szczesny退休一個月火速復出　C羅曾特別邀請

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西甲豪門巴塞隆納（又稱巴薩）先發門將Marc-Andre ter Stegen在上一輪西甲聯賽，右膝嚴重扭傷，預計本賽季將會報銷，而巴塞隆納近期遊說先前宣布退役的波蘭門將Wojciech Szczesny，來補上先發門將的位置。Szczesny在退休後，葡萄牙足球巨星C羅也曾找上他，但當時並未被打動，如今巴薩的誠意，讓他在退休一個月後再次復出。Wojciech Szczesny生涯效力過多支球隊，如英超兵工廠、義甲羅馬、尤文圖斯等，本賽季尤文圖斯試圖將陣容年輕化，因此如Szczesny等一眾老將苦無上場機會，在心灰意冷的情況下，Szczesny最終宣布退役。但在退役不到一個月後，巴塞隆納就因ter Stegen意外受傷，進而找上Szczesny，其實在剛宣布退役時，C羅所效力的沙烏地阿拉伯球隊艾納斯，就有聯絡Szczesny希望他能夠加盟，並且C羅還親自打電話給他，希望他加盟球隊，但最終被Szczesny拒絕。根據足壇爆料大神Fabrizio Romano的資訊來看，Szczesny將在下週一和巴塞隆納簽約，根據外媒報導，真正讓Szczesny回心轉意，決定重返球場的關鍵是同樣效力巴塞隆納的波蘭隊友Robert Lewandowski，Lewandowski在球團內部推動此筆簽約，最終讓球隊選擇簽下Szczesny。