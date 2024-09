「WE GO歡唱」KTV超級週年慶來了！天天嗨唱也划算

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歡慶「WE GO 歡唱」KTV壹周年,即日起至10月31日推出超級好康優惠活動。(圖/記者陳美嘉攝,2024.09.26)

壹起飛集團旗下KTV潮流品牌「WE GO歡唱」坐落在高雄七賢路中華路口,以鑽石完美稜線打造的精品外觀設計,搭配前衛時尚的黃色視覺,華麗且未來感十足,成為高雄網紅朝聖地標。迎接壹周年之際,即日起至10/31推出「超級週年慶」活動,大手筆回饋天天嗨唱也划算。「WE GO 歡唱」KTV高規格打造19個特色的空間,每個樓層也有不同的主題設計風格,其中整層旗艦包廂不僅可容納22人同時歡唱,還有獨立的宴會廳。不只在外觀、裝潢設計令人驚艷,在硬體設備上也是高規格,廣角大螢幕、演唱會等級的音響燈光設備,帶來極致的視聽感受,滿足消費者對於頂級奢華及多樣化主題的需求。瞄準年輕消費族群「WE GO 歡唱」 KTV推出超高CP值的優惠歡唱模式,消費4~5個小時,每人平均花費約250元起,價格親民。特別值得一提還有VIP包廂享有專職、專人管家配置全程服務。此外,為了讓消費者在唱歌的同時,也能品嘗到新鮮美味好料,「WE GO 歡唱」推出新菜色有酸菜魚、鹹酥鴨、牛肉麵、炸物拼盤、水餃等老少咸宜喜愛的餐點,歡唱享樂同時大飽口福。歡慶「WE GO 歡唱」KTV壹周年,即日起至10月31日推出超級好康優惠活動。「週年慶歡唱下午茶」平日歡唱4小時,最少2人成行,每人只要399元,餐酒另計,優惠時段PM13:00-PM16:59。「週年慶唱飲大FUN價」歡唱4小時,不限人數,6大主題風味餐只要3500元,優惠時段PM17:00-PM20:59。「壽星優惠方案」當月壽星贈送免費歡唱一小時、加碼贈送WEGO歡樂券、壽星長壽麵、再贈炸拚一份及軟性飲料一壺。更多優惠活動及消費相關資訊請上「WE GO 歡唱」FB粉絲團查詢。