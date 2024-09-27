轟基隆市府人事大風吹　林右昌：城市還能進步嗎？

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由公民團體所發起的罷免基隆市長謝國樑將於下月13日進行投票，前市長林右昌日前於社群平台發出千字文，感嘆自己卸任後很多事情似乎變得很不一樣，今（27）日再發文提及基隆市府人事大風吹，幾十位優秀公務員大量離職、轉調甚至乾脆退休，當同仁專業不被尊重，表達不同意見就隨時可能被調離現職，「你想，這個城市還能進步嗎？」林右昌感嘆，一輩子管漁船的被調去管公車，最資深的教育人員被調去管社福，環保局管行政的被調去衛生局管疾病管制，管教育體健調去管菜市場，有人甚至一個月被調動好幾次，也有表現優異沒有任何過失的同仁被無故降調。林右昌表示，更別提還有直接告知同仁自己去找職缺離開，因為要安排自己人，如果沒找到缺就會被降調，認為這其實是在糟蹋公務員，曝幾十位有經驗優秀的公務員大量離職、轉調，年資到的就乾脆退休，「我很為大家心疼！」林右昌指出，當同仁專業不被尊重，表達不同意見就隨時可能被調離現職，只能各個噤聲禁言，多一事不如少一事，或揣摩上意以求自保，「你想，這個城市還能進步嗎？」