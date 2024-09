特企／全台首座Maserati品牌設計展示空間　台中旗艦展示中心揭幕

我是廣告 請繼續往下閱讀

義大利奢華與性能先鋒代表 Maserati 為車主與三叉戟愛好者隆重揭幕全台首座、亞太市場繼香港與泰國曼谷後,第三座採用 Maserati 全新品牌通路識別設計展示空間,此一由 Maserati 總代理臺灣蒙地拿與 Maserati 義大利原廠共同攜手打造的全新「Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心」,引進全球嶄新通路規格與高標準軟硬體,斥資超過 5 億,代表著三叉戟品牌深耕中台灣市場的重要決心。全新展示中心位於台中文心南路的核心地段,毗鄰雙鐵交會及台中市南區的主要生活圈,擁有超過 2500 坪的寬敞空間,為中部地區的 Maserati 車主與三叉戟愛好者提供了結合新車銷售、保養維修與原廠認證中古車的全方位服務,完美體現 Maserati 所代表的「義式奢華風範(Luxury in Maserati Way)」。Maserati 高階性能車款一直以來深受中部地區車主的熱愛,該區高階車款的銷售比例更高居全台之首,這不僅代表中台灣市場的強大消費潛力,更給予Maserati 總代理臺灣蒙地拿持續深化中台灣佈局強大的信心。 全新的 Maserati 展示暨售後服務中心除了能服務中台灣地區超過 1,200 位 Maserati 的車主外,更將透過完善的銷售與服務網絡,積極開拓竹南、苗栗以及中、彰、投等潛力區域,進一步鞏固 Maserati 在中部的影響力與市場領導地位。開幕當天為彰顯 Maserati 在奢華與性能上的卓越傳承,也特別發表全新世代 GranCabrio 雙門GT 敞篷轎跑,讓中部地區的車主與三叉戟愛好者搶先一睹這款旗艦敞篷轎跑的絕美風采。GranCabrio 不僅完美詮釋了 Maserati 獨特的義式美學,更展現出品牌在極致駕馭體驗與設計創新的領先地位,體現了 Maserati 始終如一的先鋒精神。盛大開幕活動中,Maserati 更特別邀請身為 Grecale Trofeo 車主的億萬票房男星王陽明(Sunny Wang) 驚喜現身,為全新 GranCabrio 雙門GT 敞篷轎跑帶來驚艷亮相。作為一位深度車迷,王陽明分享了對 GranCabrio 優雅設計的深刻印象,同時讚賞了 GranCabrio 所搭載的 Nettuno 海王星3.0L V6渦輪增壓引擎,這款同樣搭載於 MC20 與 Grecale Trofeo 的動力心臟讓駕駛過程更充滿激情。Maserati台中旗艦展示暨售後服務中心為全台第一座、全台首座、亞太市場繼香港與泰國曼谷後引進 Maserati 原廠品牌識別設計的展示空間,空間設計概念源自「裁縫工坊(Sartoria)」的精湛技藝與「設計工作坊(Officina)」的創作力量及原始魅力,結合深植於 Maserati 每部作品的 「 GranTurismo GT 壯遊精神」,打造出義大利精緻工藝與義式美學氛圍的奢享空間,讓賓客盡情釋放創意激情與願景,打造專屬於個人的極致奢華作品。此開創性的空間設計概念,是與紐約知名體驗設計公司 Eight Inc.共同合作完成,打破傳統汽車展示中心「明亮而無菌」的設計框架。這個全新環境宛如義大利美學的化身,瀰漫著濃厚義式氛圍的藝廊室內空間,在低光源的室內以戲劇性的聚光燈照亮每部 Maserati 作品,呈現出如動態雕塑品般的藝術傑作。Maserati 全球執行長 Davide Grass 過去曾表示:「從研發新車的初始階段到打造完整的奢華零售體驗, Maserati 始終以顧客為中心。我們的全新展示中心概念,是透過義大利奢華的視角,體現了品牌對於熱情、創新與美感的堅持。在這裡,我們希望顧客能夠盡情展現對 Maserati 的熱愛,創造屬於他們自己的 Maserati 車款。」在 Maserati 展示空間外,不同於傳統展示中心一眼可見室內展示的眾多車款,室內空間大部分被特別設計的百葉屏風隱藏,營造低調而讓人想一探究竟的奢華感。店外則由引人注目的櫥窗展示吸引了眾人的目光,櫥窗中央的「主角」 Maserati 作品,以大面積的吸頂車模燈光照亮,背景則是一面充滿戲劇感的LED牆。步入店內,賓客將置身於一個現代摩登的起居空間,以義大利經典家具品牌 Cassina & Poltrona Frau 妝點的迎賓區,中央設有一座大型「中島」作為迎賓款待和車款個人化配置的工作檯,同時在展示空間前後之間形成特殊的「隔間」,以多重感官的奢華體驗激發賓客以熱情探索創作的無限可能。整個室內空間設計採用了帶有自然泥土色調的色彩組合,讓人聯想到義大利鄉村的古鎮氛圍。這些色彩與當代風格的 Cassina & Poltrona Frau 迎賓家具及工業風格的展示架相互輝映。柔和燈光照耀下的牆面展示區,配有可滑動的暗色玻璃面板,展示著像珠寶般陳列的輪圈與方向盤,以及手工打造的柔軟皮革樣本。Maserati 全新展示空間中的「Fuoriserie」客製化服務,旨在提供一個專屬顧客的奢華訂製體驗,完美展現品牌對個人化奢華識別的極致追求。這一客製化項目,讓顧客如同在畫布上創作,隨心所欲地選擇車身外觀顏色、圖案以及內裝皮革座椅的多色縫線等細節,盡情地展現他們的個性與品味。每位賓客也能根據自己的步調,在專屬私人諮詢室與銷售顧問討論心中理想的車輛設計,並透過創新的「出發站」體驗沉浸式的車輛交付儀式,確保每一次的試駕或交車的瞬間都成為永恆的記憶。擁有一台 Maserati ,不僅象徵著擁有高性能與頂級工藝,更是與義大利文化、美學和生活品味的完美結合。全新 Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心於二樓特別設立了義式美學休息區「Italian Corner」,將義大利奢華體驗進一步延伸。開幕活動當天,Maserati 特別邀請到義大利知名音響品牌 Sonus faber,現場展示了 Omnia 無線喇叭系統 ,透過兩個全頻側喇叭巧妙地在有限空間中創造出更廣的立體度及臨場感,讓來賓沉浸於「自然之聲」的聽覺盛宴。同時,現場也安排了義大利國寶紅酒 ── 天娜露(Tignanello)的安蒂諾里酒莊(Marchesi Antinori)頂級紅酒品飲,讓賓客在感受 Maserati 極致奢華的同時,也能享受來自托斯卡納的義式風土與文化情懷。Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心正式啟用後,除了將新車展示銷售與售後保養完美結合外,更同時導入 Maserati 原廠認證中古車,集結認證中古車款展示、鑑價及換購一站式服務,為三叉戟愛好者創造一個高品質、值得信賴的賞車環境與更安心的消費體驗。Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心營業時間為周一至周五 9:00-18:30,周末 11:00-18:00 (售後服務中心周末公休)。即日起至 10 月 30 日,三叉戟品牌愛好者與車迷們可透過線上預約,專屬鑑賞 Maserati 全新品牌空間的嶄新風貌,搶先探索義式先鋒的未來願景。臺灣蒙地拿總經理劉冠甫於開幕席間表示:「Maserati 全新品牌空間正式揭幕,向世人詮釋何謂『義式奢華典範(Luxury in Maserati Way)』。全新 Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心,不僅僅作為汽車的銷售通路,更被我們視為車主與品牌愛好者的專屬社群基地。這裡宛如一座邀請制的俱樂部,專為中台灣熱愛奢華性能跑車的頂尖買家所打造,提供激發靈感與全面服務的專屬空間。臺灣蒙地拿自成立以來,始終對義大利美學與造車工藝充滿熱忱,透過這座全新品牌空間的落成,我們將新車展示、售後保養服務與原廠認證中古車的全方位體驗完美結合,將為貴賓們帶來無與倫比的頂級服務。我們期許此空間能樹立奢華體驗的全新標竿,並在每一個細節中再創卓越。」Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心專屬導覽預約專線:(04) 2258 5880Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心營業資訊:⦁ 地址:台中市南屯區文心南路 318 號⦁ 營業時間:周一至周五 9:00-18:30,周末 11:00-18:00 (售後服務中心周末公休)