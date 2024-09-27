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酸欠少女Sayuri過世！曾罹「功能性發聲障礙」　山村隆太也受折磨

記者徐銘穗/綜合報導

▲酸欠少女的歌聲充滿絕望與孤獨感，卻又同時能撫慰人心，獨特的唱腔讓她成為動漫界女神級歌手。（圖／IG@sayuri149cm）
▲酸欠少女的歌聲充滿絕望與孤獨感，卻又同時能撫慰人心，獨特的唱腔讓她成為動漫界女神級歌手。（圖／IG@sayuri149cm）
唱紅《我的英雄學院》、《人渣的本願》等動漫片尾曲的日本知名動漫創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri今（27）突傳死訊，得年28歲，令歌迷悲痛不已。Sayuri生前自曝罹患「功能性發聲障礙」，宣布暫停歌唱活動，一度悲觀發文，寫道：「聲音發不出來，已經不知道如何運用我的生命了！」功能性發聲障礙是怎麼發生的？有方式能預防嗎？又該如何治療？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。

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功能性發聲障礙是什麼？是什麼原因造成的？

語言治療師林岱萱曾撰文指出，嗓音（或發聲）障礙依成因可分為「功能性嗓音障礙」、「神經性嗓音障礙」（如：聲帶麻痺）及「器質性嗓音障礙」（如：聲帶囊腫）。根據美國聽語學會，美國約有3%到9% 的人口患有嗓音障礙，但是尋求嗓音治療的民眾僅0.98%，由此可知嗓音狀況為生活中不可或缺，卻易受忽略的一個層面。

功能性嗓音（發聲）障礙是指沒有生理或神經系統上的異常，但發聲機轉無法達到適當的功能平衡，導致發聲困難，造成原因包含「肌肉張力過度」和「心因性的病源」兩大類。

日本樂團「flumpool凡人譜」主唱山村隆太也曾罹患發聲障礙，當時翻譯病名為「歌唱時機能性發聲障礙」而暫停活動一年多，幸好山村隆太接受治療後重返舞台，2019年來台現身南港展覽館參加「超犀利趴10」演出，讓歌迷驚喜不已。

隆太當時在活動上公開說：「好像做夢一樣，之前連續5年在台灣辦演唱會，但是去年我聲音出不來沒辦法唱歌，大家知道嗎？所以去年休息1年，今天可以來超開心。」五月天主唱阿信也驚喜亂入，一起合唱《證明》和《OAOA》，全場嗨翻。

▲凡人譜主唱山村隆太特地來台觀賞五月天演唱會。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）
▲凡人譜主唱山村隆太去年3月曾特地來台觀賞五月天演唱會。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）
嗓音出狀況該怎麼治療？有什麼方式可預防嗎？

林岱萱在「淺談功能性嗓音障礙」一文中指出，肌肉緊張類型的患者，特別容易因為長期濫用嗓音、喉部過度緊張，導致聲帶出現聲帶結節（俗稱聲帶長繭）、聲帶息肉、水腫或創傷性喉癌等病灶。除了接受治療外，林岱萱也提供6招預防，從改變生活習慣來保養嗓音。

1.攝取足夠水分：少量多次地喝白開水（注意飲料不可代替白開水），每天至少1500毫升，保持喉部和聲帶黏膜濕潤。

2.使用適當音量說話：避免在吵雜的環境（如：夜市、KTV）說話，或是尖叫、遠距離喊叫，在必須大聲發言的場合使用麥克風，減少過度碰撞聲帶的行為。

3.使用適當速度說話：語速較快時，會為了讓一句話說出更多的字，造成胸部、頸部肌肉緊張，因此需注意語速，確保每句話皆有充足的呼吸支持。

4.避免過度清喉嚨或用力咳嗽：清喉嚨和咳嗽會使聲帶用力撞擊，習慣性的清喉嚨或咳嗽，長期下來易出現聲帶病理。

▲連日低溫讓人咳嗽咳不停、喉嚨偏乾騷癢難耐，營養師林世航曝光「4大止咳食物」偏方，以食物緩解咳嗽情形，並提醒別碰「7大NG飲食禁忌」，防止誘發乾咳。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 Pixabay ）
▲語言治療師提醒，要避免用力咳嗽或清喉嚨，以免聲帶受損。（示意圖／取自 Pixabay ）
5.避免用氣音或悄悄話說話：發出氣音需要喉內肌維持特定的聲帶閉合模式，反而會使聲帶過度用力，因此需避免使用氣音發聲。

6.避免攝取刺激的食物：刺激性的食物包含：冰、酸、辣、菸、酒以及咖啡因飲品（如：咖啡、濃茶）等等，易刺激喉部和聲帶黏膜，或導致胃酸逆流，同樣造成聲帶刺激。

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