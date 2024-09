特企／9/27至9/30台北「秋季美容保養展」「美甲美睫博覽會」開展

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於9月27日(五)至30日(一)在台北世貿一館隆重登場!民眾可以搶購彩妝好物和享受多種商品超值優惠,還能一票看多展,同期展出旅遊展、伴手禮展。專業證照再暢遊四天,探索最新美容趨勢與技術。百大知名品牌齊聚,多元展品滿足各界需求,此次展覽涵蓋美容、保養、彩妝、美甲、美睫、紋繡、美體、醫學美容、美容儀器、生技產品、香氛、SPA沙龍用品、OEM/ODM服務等廣泛領域,提供美業人士一站式採購與交流平台。匯集超過百家知名品牌廠商,包括慕可(晶采)、大森美甲、米蘿美甲、美甲人人、美甲佳人、愛漾眉睫藝術、龍宇、史黛爾美甲、Ostar心緹、魔法坣、GM、S+、聚光燈、YEANEN凱緹亞、二姐芳園、藝群醫美、醫思欣泰、鈦灃生醫、PMC百醫生技、潤霈生技、宇澄生技、小伊水晶香氛學園、Ease香氛、艾美麗精品美妝、劉大夫漢方保養品等多家品牌將現場展示最新產品,並提供專業建議,滿足任何參觀者需求與採購平台。現代人壓力大,壓力和疲倦容易在肌膚上顯露出來,本次展覽展出有漢方保養品,經典配方與現代保養的完美融合,幫助消費者找到最適合自己皮膚需求的產品,以改善皮膚健康和美容。負離子岩盤浴,獨特的爆汗紓壓、釋放壞因子舒緩身體疲勞,解除身心壓力,現已在日本、韓國、台灣形成風潮,是熱門的養生美容法,被譽為「懶人美容養生術」。新興行業「紋髮師」拯救髮量稀疏、產後或生病落髮老態,幫助民眾重拾信心是目前最熱門的美業選擇。ezPretty Google商家線上預訂服務,輕鬆與Google串接,建置專屬線上預訂服務,為顧客快速完成線上預約,通過專業技術及優質的客戶服務,提高效率和顧客滿意度。主打促銷優惠,全館商品一折起,現場展出最強最新產品,並推出多項專屬優惠,吸引消費者到場採購。為回饋消費者,主辦單位特別推出「滿千折百」活動,展期內單筆消費滿千折抵,購物金現領現折,數量有限,領完為止。看展報到成功還能參加抽獎,有機會獲得法媚兒頂級保養品與美容儀器等豐富好禮。「世界年度夫人」於2020年創始於日本,在日本全國引起了很大的迴響,本次台北秋季美容保養展開展第一天9/27(五)11:30閃亮登場,透過美麗的人與文化表現台灣的風貌,精彩走秀輪番上演,將「台灣特色」傳達到全世界。世界年度夫人選美大賽2025台灣第二屆競賽將由亮兔菈菈企業、台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會、美與健康身心靈協會共同主辦,未來將於世界各地展開Mrs of the year,今年亦增加世界年度先生(Mr of the year)大賽,預定結合:越南、中國、法國、馬來西亞等,打開世界交流。本次多家專業品牌參展,香港商醫思欣泰將展示多款尖端美容儀器,包括美國海菲秀Syndeo、德國SEYO水光儀以及小月亮洗臉機等多款家用美容儀器,領先國際趨勢,並提供專業培訓,幫助美業人士提升技術。潤霈生技集結研發、生產、行銷三大主軸為一體,產品橫跨居家照護、口服保養與臨床醫療三大版圖。百醫生技由營養師簡蕙琦創辦,擁有20年保健品研發經驗,專家團隊研發配方有獨立生產線。眾多品牌參展可到現場了解洽詢。2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」匯集眾多知名品牌與專業技術,將為參觀者帶來豐富的購物體驗與專業知識交流,是所有美業人士及民眾關注最專業的美容展!2024台北秋季美容保養展 展覽資訊▍日期:09/27(五) ~ 09/30(一) 10:00~18:00▍地點:台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )▍主辦單位:聯合線上股份有限公司、聯合報股份有限公司▍媒體贊助:聯合新聞網 udn.com▍協辦單位: TBNF台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會 、TNL中華民國指甲彩繪睫毛業產業工會全國聯合會、台灣美容醫學產業全國聯合會、社團法人中華亞太頭皮產業發展協會、桃園市生物技術服務商業同業公會、生動國際展覽事業股份有限公司