礦工醫院長黎慶福心肌梗塞猝逝　醫師公會：祈願家屬早日走出傷痛

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台灣礦工醫院院長黎慶福昨（26）日在加護病房順利搶救一名重症患者，怎料自己卻因心肌梗塞宣告不治，享年70歲。中華民國醫師公會全國聯合會今（27）日對此指出「台灣醫界痛失英才，深感哀傷」，祈願家屬早日走出傷痛。位於基隆市的礦工醫院，院長黎慶福昨日在加護病房順利搶救1名重症插管的患者，後來頭暈在加護病房空床休息期間發生抽搐現象，由於心肌梗塞經搶救後不幸宣告不治，享年70歲。醫師公會對此表示「台灣醫界痛失英才」，深感哀傷。醫師公會表示，黎慶福在礦工醫院服務超過40年，多數時間均在急診室，他從死神手中救回的病患更是不計其數，即便半夜時刻只要為了病人，就會毅然決然在第一時間趕往醫院搶救，熱心助人、視病猶親的醫者精神，實為醫界典範。如今仁者殞落，醫師公會指出，黎慶福在生命最後一刻拚盡全力搶救病患，英勇捨生救人的行為以及重視每個生命的精神，長存在國人心中。醫師公會表示，理事長周慶明代表全國5萬5000名醫師，致上黎慶福及其家屬最高敬意，祈願家屬早日走出傷痛。醫師公會提醒，全國醫師同仁提供民眾提供醫療服務之際，務必留意自身身體健康。