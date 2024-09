曾合作BTS柾國、小賈斯汀！DJ Snake退休前回歸Ultra Taiwan登台

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ultra Taiwan無論是卡司陣容、舞台設計,還是燈光、視覺、煙霧和煙火效果,所有細節都經過美國UMF總部層層把關,打造出頂級規格的音樂饗宴。(圖/Ultra Taiwan提供)

▲DJ Snake已宣布明年於家鄉法國舉辦「最後一場表演」(The Final Show),被許多人視為他將告別表演舞台的宣告。(圖/Ultra Taiwan提供)

Ultra Taiwan(超世代音樂節)每年祭出最頂級的聲光效果及豪華卡司陣容深受台灣樂迷喜愛,榮獲英國媒體《DJ Mag》票選為最新一年的「百大音樂節」殊榮。第四屆Ultra Taiwan將在今年11月16、17日週末2天於台北市大佳河濱公園重磅回歸,今(27)日祭出首波頂級世界百大DJ卡司陣容,邀請曾和小賈斯汀、BTS團員柾國合作、以〈Let Me Love You〉紅遍全球的「法國流行電音教主」DJ Snake(蛇爺)睽違6年再度來台,與「荷蘭電音王者」Hardwell(硬威爾)、「德國電音情人」Zedd(捷德)等,台灣粉絲敲碗已久的三大世界百大DJ巨星領軍12組全球頂尖的DJ來台表演。近年來全世界都在拚大型音樂節的觀光經濟,泰國、香港政府不惜砸錢爭取國際級電音活動品牌進駐刺激觀光,台灣也有世界最受歡迎的電子音樂節「Ultra Music Festival(UMF)」。來台舉辦的Ultra Taiwan在國際間闖出名氣及口碑,無論是卡司陣容、舞台設計,還是燈光、視覺、煙霧和煙火效果,所有細節都經過美國UMF總部層層把關,打造出頂級規格的音樂饗宴。去年雙日吸引3萬人次參加,其中有來自美國、香港、日本、韓國、泰國等地的樂迷來台朝聖,並榮獲英國媒體《DJ Mag》票選為最新一年的「百大音樂節」殊榮,成為許多樂迷「每年必定朝聖一次」的重要儀式之一。第四屆Ultra Taiwan今天公布首波頂級卡司陣容,主舞台MainStage再次把全球頂尖的電音明星帶來台灣,重金邀請驚傳將在2025年最後演出的「流行電音教主」DJ Snake(蛇爺)再度來台,以及一年僅在世界巡迴表演24次的「荷蘭電音王者」Hardwell(硬威爾)更是睽違8年來台,還有葛萊美獎得主「電音情人」Zedd(捷德)睽違7年來台,一次網羅網友敲碗最想見到的三大世界百大DJ巨星。其他來台的卡司陣容包括「法國電音才子」Madeon、「丹麥天王製作人」Morten、「挪威硬派雙人組」Da Tweekaz帶來多元的音樂曲風,而首度來台的「英國電音雙雄」Chase & Status、「加拿大電音三太子」Black Tiger Sex Machine也值得特別關注,絕對是在台灣超級稀有出現的頂級DJ陣容,千萬要把握偶像明星難得來台的演出機會。今年Ultra Taiwan最大強棒無非是「流行音樂教主」DJ Snake,在台灣有超高人氣的支持度,首次來台就是2016年受邀參加Road to Ultra Taiwan,當時在台上揮動中華民國國旗感動全場,上一次來台是2018年參加首度升級的第一屆Ultra Tawan,堪稱是Ultra Taiwan的常客之一。才華洋溢的他重新定義EDM的音樂曲風,吸引小賈斯汀、賽琳娜等天王、天后爭相合作,創造出多首紅遍全球的流行金曲〈Lean On〉、〈Taki Taki〉、〈Let Me Love You〉以及〈Turn Down for What〉等,最近他更與南韓天團BTS成員田征國合作單曲〈Please Don’t Change〉掀起話題。值得一提的是他已宣布將在2025年5月10日於法國體育場舉辦「最後一場表演」(The Final Show),被許多人視為他將告別表演舞台的宣告,如今他睽違6年再度來台參加第四屆Ultra Taiwan,非常有可能是台灣樂迷最後一次見證搖擺蛇爺的舞台魅力。第四屆Ultra Taiwan將在11月16日、17日於台北市大佳河濱公園盛大登場,第一波早鳥票券已全部完售,第二波早鳥票券現正熱賣中,購票請洽「遠大售票系統」。票種分為一般票「GA」為搖滾區站票,快速通關票「PGA」及豪華票「VIP」加碼提供專屬入場通道、休息區、寄物區及廁所,後者更擁有專屬VIP看台站區、酒吧,頂級尊榮包廂「VVIP」享有專屬入場通道、VVIP看台的包廂空間與沙發座位、頂級酒吧、休息區、寄物區及廁所等,享受頂級尊榮禮遇的戶外派對體驗。