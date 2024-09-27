日本準首相石破茂提亞洲版北約　美國面臨外交挑戰

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（中央社東京27日綜合外電報導）即將成為日本新首相的自民黨前幹事長石破茂可能會為美國帶來外交上的挑戰，因為他提議將東京最緊密的盟友華府納入「亞洲版北大西洋公約組織」，並在美國領土駐紮日本軍隊。路透社報導，今天當選自民黨總裁的石破茂上週在提交給華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的文件中概述了他的計畫。他主張，這些變革將嚇阻中國在亞洲動用軍事力量。石破茂說：「亞洲缺乏像北約（NATO）那樣的集體自衛體系，沒有互相防衛的義務意味著戰爭很可能會爆發。」他和許多日本政治人物一樣，對中國在日本島嶼周邊的軍事活動激增表示擔憂。然而，「亞洲版北約」的構想已遭華府拒絕，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為這一想法過於草率。東京羅夏諮詢公司（Rorschach Advisory）金融政治分析師克拉夫特（Joseph Kraft）表示：「他在軍事方面非常專業，但在涉及國家安全的外交事務上並沒有展現太多能力。」儘管如此，石破茂今天在記者會上再次強調他的想法，表示「相對弱化的美國實力」使得成立亞洲公約組織變得必要。石破茂所提的「亞洲版北約」將結合現有的外交和安全協議，包括日本、美國、印度和澳洲間的四方安全對話（Quad）和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及日本和競爭對手韓國不斷深化的安全合作。石破茂在自民黨總裁選舉前的競選活動中表示，他希望重新平衡日本和美國的同盟關係，其中包括加強對駐日美軍基地的監督，因為這是當地居民經常感到不滿的根源。石破茂交給哈德遜研究所的報告還提到，可以修改日本和美國的軍事同盟，允許東京自1944年首次在美國領土關島駐軍。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130927