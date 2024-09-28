台股週線「連3紅」　專家：傳產回血、三大法人攜手買超

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週五台股開高走低，指數終場由紅翻黑，下跌36.02點，跌幅0.16%，指數收在22822.79點，成交量4301.44億元。專家指出，傳產族群同步加入多頭行列之下，本週台股週漲幅擴大至2.99%，上漲663.37點，帶動週線連3紅，平均日均量3971.21億元。三大法人動向上，睽違17週再度見到內外資攜手買超，投信與自營商本週分別回補80.60億元、275.30億元，也推進投信連續買超週數至第17週，而自營商回補今年來單週最大、史上第3大買超金額，外資方面則是連2買，本週大舉回補1027.76億元，該金額為今年來單週買超第2高、台股史上第4大；三大法人本週合計加碼1383.66億元。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，本週台股大漲主要受惠於科技與傳產族群輪漲，特別是中國多管齊下推出強力刺激經濟政策，陸股強彈帶動傳產族群強勢，統計本週電子指數彈升3.14%，傳產指數更是大漲3.48%，雙雙優於大盤的2.99%漲幅，也讓指數沿著5日線走揚。雖然短線有漲多修正乖離的可能性，不過在資金的帶動下，指數目前由多方主導，維持震盪偏多的機會大增；下週市場將聚焦美國公布的經濟數據，包括PMI、初領失業金人數，以及非農與失業率等。從基本面來看，台股有走多的底氣，黃新迪指出，據8月工業與製造業生產指數，年增率分別為13.42%、14.07%，雙雙寫下連續6個月正成長紀錄；若進一步分析科技業相關數據，電子零組件業生產指數年增22.24%，電腦電子產品及光學製品業生產指數的年增率更是達42.56%之多，預期第4季傳統旺季的帶動，9月同樣能維持相關指數成長態勢。黃新迪進一步表示，第4季驅動台股多頭的動力同樣為AI族群，根據估計，自2023年至2027年，半導體成長性將是資料中心與伺服器取代車用，成為最大成長動能，看好美國四大雲端龍頭業者對於採購輝達GB200 NVL意願高，預料相關營收將在2025年放量反應，進而利於相關供應鏈。針對選股上，黃新迪建議，可將AI及先進封裝列為主要佈局方向，並增加半導體封測、測試介面、設備、電子零組件等持股比重，並以2025年具有成長性個股為優先選擇，另外亦可從基期偏低和營運仍有上修空間的個股為選股考量。