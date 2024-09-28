情侶「只刷載具」吃霸王餐！發票中獎竟還炫耀　全場炸鍋：不要臉

財政部日前公布統一發票7、8月中獎號碼，許多人拿起手邊發票對獎，也有人打開載具App查詢中獎結果。就有一名網友爆料，有一對情侶到知名串燒店用餐，結帳時僅出示發票載具，沒有提供付款碼，因此未付帳就離開，沒想到該張發票中了500元，當事人竟還截圖PO網炫耀，讓原PO怒轟這對吃霸王餐的情侶，也替當天認賠的店員相當抱不平，貼文曝光後，引來一票人炸鍋狂譙：「希望以後他做生意或買賣，都遇到跟他一樣的客人！」
該名網友近日在Dcard中貼文，他以「吃霸王餐發票中獎還敢發出來」為題，表示看到有人在網路上PO出一張雲端發票APP的中獎截圖，當事人寫下：「謝謝XX串燒店，印象深刻店員以為我用全支付付款碼，結果我只是給他刷載具，然後沒跟我收錢，所以我跟男朋友那天吃了免費烤串，還零成本中了500元。」
只見發票明細中列出香腸、雞翅等多項燒烤品項，當天消費金額總共為400元，而該張發票中了雲端發票專屬獎500元。原PO怒轟，當事人明明知情，卻沒有告知店家還沒付款，還直接PO在網路上炫耀，「這樣公然吃霸王餐的行為，覺得店員好可憐，竟然還中了發票，雖然店員沒有檢查的確不妥，但我想知道店員看到的話，還可以要求付款嗎？」
貼文一出，許多人也搖頭喊，「沒付錢還敢說，不是店員忘了收就不用給吧」、「這種人是真的滿不要臉的，都吃霸王餐了，發票中獎還發出來就是欠人罵，是我的話就默默藏在心裡」、「以前的人做壞事怕人知道，現在人做壞事怕沒人知道」。
有網友質疑「沒扣款哪來的發票？」不少人解答，該間串燒店付款流程為「先刷載具再自行刷旁邊的付款碼，付款不是店家掃客人」，因此店員確實也有疏失，「店員沒檢查清楚有錯在先，只能認賠，但也不排除是新手或是不了解流程。」也有人建議店家蒐集證據提告詐欺。
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只見發票明細中列出香腸、雞翅等多項燒烤品項，當天消費金額總共為400元，而該張發票中了雲端發票專屬獎500元。原PO怒轟，當事人明明知情，卻沒有告知店家還沒付款，還直接PO在網路上炫耀，「這樣公然吃霸王餐的行為，覺得店員好可憐，竟然還中了發票，雖然店員沒有檢查的確不妥，但我想知道店員看到的話，還可以要求付款嗎？」
貼文一出，許多人也搖頭喊，「沒付錢還敢說，不是店員忘了收就不用給吧」、「這種人是真的滿不要臉的，都吃霸王餐了，發票中獎還發出來就是欠人罵，是我的話就默默藏在心裡」、「以前的人做壞事怕人知道，現在人做壞事怕沒人知道」。
有網友質疑「沒扣款哪來的發票？」不少人解答，該間串燒店付款流程為「先刷載具再自行刷旁邊的付款碼，付款不是店家掃客人」，因此店員確實也有疏失，「店員沒檢查清楚有錯在先，只能認賠，但也不排除是新手或是不了解流程。」也有人建議店家蒐集證據提告詐欺。