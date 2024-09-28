屏東縣日照運動會在潮州高中登場

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▲籌備一年的日照運動會，看見長輩們隨著年齡增長，身體功能可能退化，但依然充滿生活熱情，積極參與運動競賽。（圖／屏東縣府提供）

為促進高齡者健康與自主能力，並響應2024全民運動會在屏東舉辦，屏東縣政府長期照護處今(28)日在國立潮州高中舉辦「113年屏東縣日照運動會」，邀請縣內45家日照中心共同參與，吸引超過400位長輩及家屬報名參加。縣長周春米表示，2024年是屏東的運動年，為響應即將在10月登場的全民運，特別舉辦這場日照運動會，並將於下周舉辦原民運動會，藉此傳遞「屏東好運，動起來」的精神。她強調，全屏東將以最熱情的姿態迎接來自全國的運動員與觀賽民眾。明年縣府長照處的預算高達45.7億元，僅次於教育處與社會處名列第三，顯示縣府對長者健康與快樂生活的重視。周春米指出，籌備超過一年的日照運動會，讓大家看見長輩們雖然隨著年齡增長，身體功能可能退化，但依然充滿生活熱情，積極參與運動競賽。長輩們攜家帶眷參加活動，不僅增加了世代間的正向互動，也促進了跨鄉鎮日照中心之間的友好交流，展現屏東縣長輩們在地共老的安心與自信。長照處表示，此次運動會有別於以往的趣味遊戲，強化高齡者的身體與心理健康，提升社區式長照服務的效益。競賽項目包括舉重、飛鏢、射箭、足球及鉛球等，採個人與團體賽並行的方式，鼓勵日照中心長輩與家屬共同參與。每個競賽項目都由專業治療師根據長輩的身體評估與照顧計畫精心設計，縣府亦提供競賽器材，讓長輩們在平日訓練中展現實力。