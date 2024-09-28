迎接雙十　台酒限量發售威士忌、高粱２款國慶酒

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▲46度的「OMAR單一麥芽威士忌」，回香充滿葡萄乾及木質韻味，呼應雙十國慶，創新與傳統結合的樣貌。（圖／台酒提供）NOWnews 今日新聞 提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

迎接2024年雙十國慶，台灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌」（雪莉果乾）及「玉山高粱酒-山之花」國慶限定版，適合品飲收藏，27日起至10月6日止，2024年國慶紀念酒於台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店及四大便利超商預購販售，限量釋出，售完即止。台灣菸酒公司的OMAR單一麥芽威士忌及玉山高粱，多次在具公信力的國際酒類競賽中，代表台灣站上世界舞台，年年屢獲佳績。今年限定款設計由慶籌會2024年國慶主題「團結與共榮、美好與希望、文化與歷史、創新與傳統結合」意象延伸，藉由雙十和梅花的組合，象徵著不同的聲音和意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。設計中既有傳統元素，如國旗顏色和梅花，也有現代感的圖形設計，創新與傳統的結合象徵著台灣在尊重歷史和傳統的基礎上，不斷創新和發展，追求更美好的未來。2024年國慶酒0.6公升、46度的「OMAR單一麥芽威士忌」（雪莉果乾）批次調和限量9,600瓶，為南投酒廠沿襲正統蘇格蘭麥芽威士忌製程所製作。以熟成自西班牙傳統產區的大雪莉桶和小雪莉桶威士忌為主基調，經調酒師嚴選調入桶陳7年以上高酒齡大雪莉桶珍稀原酒，呈現果乾、蜜餞甜美風味及奶油糖般柔順口感，尾韻濃郁而悠長，回香充滿葡萄乾及木質韻味，呼應雙十國慶，創新與傳統結合的樣貌。另一款是0.7公升「玉山高粱酒-山之花」限量7200瓶，由嘉義酒廠玉山原甕高粱，調和成53度國慶限定版，入口芬馥的梅果香氣，表現出剛柔並濟的平衡，散發細膩靜謐的香草香氣，中段夾帶著甘潤蜜甜般的溫暖優雅，彷彿忍冬的梅花香，融化在蜂蜜奶油蛋糕中，呈現絲滑微甜氣息，象徵著梅花綻放、躍進與光芒的意象，融合創新與傳統元素，傳遞出對台灣的讚美和對未來的希望。