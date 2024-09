INFINITE台灣夢幻聯動TEEN TOP！回到2012表演二代神曲《To You》

我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓二代團INFINITE、TEEN TOP在台灣「夢幻聯動」!今(28)日於台北舉辦粉絲見面會的李成種,邀請認識14年的好友Niel(安丹尼爾)飛來當嘉賓,2人一起跳了2012年的KPOP神曲《To You》,喚起大家當年追星的各種回憶。李成種今天下午2點在「CLAPPER STUDIO」舉辦粉絲見面會《2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <再次, 啟程> IN TAIPEI》,事前已經公布會有嘉賓,就是TEEN TOP的成員Niel。當李成種表演完《Man In Love》就介紹兄弟出場,粉絲雖然知道是誰,但看到Niel本人還是很驚喜。李成種表示,能在INFINITE李成種的台灣粉絲見面會上看到TEEN TOP的Niel,「真的只有在這裡才會發生」,問起願意來台當嘉賓的原因,Niel表示:「因為我很喜歡台灣,想來看台灣的粉絲朋友們,也想見見台灣的INSPIRIT(INFINITE的粉絲名稱)就來了。」既然當嘉賓,當然少不了表演的環節,Niel問大家想聽《To You》還是《不要擦香水》?因為該2首歌都是當年轟動一時的經典歌曲,台下高喊「都想看」,但李成種出面緩頰:「大家,只能1首!2首太累了啦!」後來他們選擇前者,李成種還回憶起INFINITE跟TEEN TOP曾在音樂節目《音樂銀行》一起表演過《To You》,2人在台上排練好後就小秀一段《To You》,李成種感性說道:「我們認識14年了耶」、「突然回到2012年的感覺」。除了合體表演,他們還一起玩各式各樣的台式小遊戲,冰淇淋塔、尋找椅子、釣瓶子、計步器等都有,Niel還帶來自己的代表作《Lovekiller》,相當有誠意。李成種則表示:「他能來,我真的很謝謝他!」李成種今天的活動總計表演《Good Morning》、《Love Song》、《Man In Love》、《GUEST SONG》、《My Girl》、《Pluck the Stars from the Sky》、《一起》等歌,還包含清唱許多INFINITE的經典曲,結束上午場活動後,晚上9點將在同場地舉行「晚間場」見面會。李成種今年31歲,是韓國男子組合INFINITE的副主唱。他是在國中參加「Woollim娛樂」在校舉辦的選拔而錄取成為旗下練習生,並在2010年6月9日隨INFINITE正式出道,同時為INFINITE子的子團INFINITE F成員。不過與「Woollim娛樂」的合約在2022年1月24日到期,而他仍是成員聖圭設立「INFINITE COMPANY」一員,團體合約期限為無限∞。Niel本名為「安丹尼爾」,今年30歲,是長壽男團「神話」成員Andy培訓的TEEN TOP成員,於2010年7月10日出道,他的隊友原本包含天地、L.Joe、C.A.P、Ricky、創造等,代表曲包含:《Clap》、《Supa Luv》、《To You》、《不要噴香水》、《Crazy》、《Rocking》、《Missing》、《Miss Right》、《Be Ma Girl》;不過L.Joe、C.A.P分別在2017年、2023年退團,目前TEEN TOP為4人體制,而成員現在多以SOLO活動為主。