慶祝教師節！民眾黨FB調侃「少咆哮」秒刪文　黃國昌這樣回應

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▲民眾黨FB調侃黃國昌「少咆哮」。（圖／翻攝自民眾黨FB）

今（28）日是教師節，民眾黨在臉書發文祝賀「教師節快樂」，並調侃曾在大學任教的民眾黨立法院黨團總召黃國昌，「擔任過教師的國昌老師 ，在教師節溫馨提醒大家，記得少咆哮，喉嚨最重要（希望他自己也能做到）。」不過，短短15分鐘就刪除調侃黃國昌的文字。對此，黃國昌表示，昨日黨團記者會就祝賀過全國老師教師節快樂。民眾黨也在臉書貼文分享在教育政策上的成果，包括推動營養午餐法、國民教育向下延伸一年、要求政府加強補助偏遠地區學校的學習資源與課後照顧服務、縮小城鄉教育資源不均的現象等，不過被網友質疑民眾黨才與國民黨聯手擋下明（2025）年度中央政府總預算，「老師明年的加薪也被貴黨的委員卡住了，到底怎麼快樂得起來」為了聲援因京華城案遭到羈押的民眾黨主席柯文哲，民眾黨全台舉辦「Justice ! 為司法公義站出來」座談會，今日下午在板橋區崑崙公園活動中心舉行，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨市議員陳世軒、黃國昌會前一同接受媒體聯訪。媒體詢問民眾黨臉書祝賀「教師節快樂」一事，黃國昌回應說，昨日民眾黨團記者會第一張投影片就是祝全天下老師「教師節快樂」，內容在民眾黨之聲有全程直播。