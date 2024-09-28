潘威倫引退後確定轉任統一獅投手教練！經典18號可望成為退休背號

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▲統一獅總經理蘇泰安表示，為感謝潘威倫與隊友一起創造隊史三連霸最高榮耀，本週日很歡迎2007~2009三連霸潘威倫隊友們一起齊聚在台南棒球場。（圖／統一獅提供）

潘威倫將轉任教練！42歲的統一獅老將「嘟嘟」潘威倫今（28）日在台北大巨蛋完成引退賽，他也將對決台鋼雄鷹150勝里程碑，明天回到台南主場賽後則有引退儀式。潘威倫在中職締造許多紀錄，包括中職史上最多149勝、單季16連勝、跨季21連勝等大紀錄，外界關注，他的經典18號是否會成為獅隊「退休背號」。蘇泰安強調，潘威倫成績一定符合資格，18號應該就是屬於嘟嘟的，只是球團有引退背號兩年條款，所以至少要等兩年，「也要問嘟嘟本人意願，如果他要傳承給後輩也是可以，只要當事人同意就好了，如果後輩穿上18號球衣，給自己的壓力應該也會滿大的。」蘇泰安表示：「我跟嘟嘟有空就會閒聊，他雖然話很少，但他是非常有想法的人，這些想法都會默默落實在生活行為，我認為他就是最好的選手。」蘇泰安透露，引退過程跟潘威倫談了2、3年，最後他把自己和球團的想法提出來共同討論，雙方取得共識。潘威倫這兩天引退週活動，大巨蛋和台南球場將湧進大批球迷進場見證傳奇，蘇泰安表示，這兩天全國球迷這麼踴躍進場，都是嘟嘟拚出來的，台南有200多個店家主動索取旗幟，包括美式餐廳、藥局、診所、居酒屋，十分少見。蘇泰安說：「早上我有傳訊息給他，希望他不要有太大壓力，就順其自然，祝福他順心、圓滿。」