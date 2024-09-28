聚餐主動刷卡發票中4萬！他慘遭同事要求分錢　一票不挺：很合理

7、8月統一發票在近期開獎，就有民眾透露，先前與同事一起去聚餐，當時是由他先刷卡結帳，發票存入了自己的載具，沒想到後來竟中了高達4萬元的獎金，事後卻被同事要求平分獎金，完整過程也引發網路熱議，且一票人都認為「同事的要求相當合理」。
一位網友在論壇Dcard上大吐苦水，提到自己在8月時跟幾個部門同事去吃飯聚餐，當時結帳時自己主動先刷卡支付，後續再進行平分轉帳，也因此當時這場餐會的發票就存入了原PO的載具。
沒想到9月25日發票開獎之後，原PO驚覺當時聚餐拿到的發票，竟然中了二獎4萬元，讓他當下忍不住興奮在IG發文「聚餐吃燒肉還中大獎！」此舉也引起當時在場的同事疑惑提問：「是我們去吃的哪次嗎？」
怎料過了幾天上班時，又有另一位同事面容嚴肅地找上原PO，一開口就要求平分獎金，由於當時5個人一起吃，而4萬元獎金扣稅20%還剩3萬2，因此希望拿到6400元獎金。原PO當下沒有拒絕，只說了拿到錢後會分，但也開始懊悔「為什麼當初要發文！」
戲劇化的過程曝光後，也吸引一票網友關注討論，紛紛表示，「刷卡回饋給你賺了，發票也給你中了，但人家也有付錢，被抓到要平分也很合理」、「是我會主動分出來耶…大家都有付錢，我直接吞掉會良心不安」、「除非當時是你請客，否則平分還滿合理的，刷卡時或許都有一些回饋了」。
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沒想到9月25日發票開獎之後，原PO驚覺當時聚餐拿到的發票，竟然中了二獎4萬元，讓他當下忍不住興奮在IG發文「聚餐吃燒肉還中大獎！」此舉也引起當時在場的同事疑惑提問：「是我們去吃的哪次嗎？」
怎料過了幾天上班時，又有另一位同事面容嚴肅地找上原PO，一開口就要求平分獎金，由於當時5個人一起吃，而4萬元獎金扣稅20%還剩3萬2，因此希望拿到6400元獎金。原PO當下沒有拒絕，只說了拿到錢後會分，但也開始懊悔「為什麼當初要發文！」
戲劇化的過程曝光後，也吸引一票網友關注討論，紛紛表示，「刷卡回饋給你賺了，發票也給你中了，但人家也有付錢，被抓到要平分也很合理」、「是我會主動分出來耶…大家都有付錢，我直接吞掉會良心不安」、「除非當時是你請客，否則平分還滿合理的，刷卡時或許都有一些回饋了」。