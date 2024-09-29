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獨／酸欠少女生前「無法唱歌」絕望　治療師：想治癒恐得改變唱腔

記者徐銘穗/綜合報導

▲日本創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri生前自曝罹患「功能性嗓音障礙」，曾為發不出聲音、無法唱歌而感到絕望。（圖／IG@sayuri149cm）
▲日本創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri生前自曝罹患「功能性嗓音障礙」，曾為發不出聲音、無法唱歌而感到絕望。（圖／IG@sayuri149cm）
「我失聲了！」日本女神級創作歌手「酸欠少女さユり」Sayuri 年僅28歲的一生，在 9月 20日畫下句點，令全球樂迷惋惜不已。她生前努力克服的「機能性発声障害」（台灣稱功能性嗓音障礙，Functional Voice Disorder）堪稱殺手夢靨，治療有多難？有機會痊癒嗎？《NOWnews今日新聞》訪問20年資歷的語言治療師直言，歌手、幼兒園老師是功能性嗓音障礙高危險族群，治癒率很高，但患者可能得改變發音方式，對歌手來說可能會對歌聲、唱腔帶來影響。

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Sayuri新婚丈夫アマアラシ在X透露，「Sayuri與疾病奮戰到最後，最放不下的還是音樂」，雖然沒有公開死因，但粉絲聯想Sayuri 7月25日才在X字曝罹患堪稱歌手夢靨的「機能性発声障害」（功能性嗓音障礙），為接受治療而暫停演唱活動，但治療中、8月5日卻在IG悲觀發文，寫道：「我失聲了！聲音發不出來，已經不知道如何運用我的生命了」。

▲酸欠少女Sayuri 8月5日才在IG悲觀發文。（圖／IG@sayuri149cm）
▲酸欠少女Sayuri 8月5日才在IG悲觀發文。（圖／IG@sayuri149cm）
功能性嗓音障礙是什麼？誰是高危險族群？

在台南開業的語言治療師林淑娟接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，說明嗓音障礙（Voice Disorder）可分功能性、結構性與神經性。功能性嗓音障礙是指沒有生理或神經系統上的異常，但卻發不出聲音，成因包含肌肉張力過度和心因性的病源兩大類。

林淑娟指出，經常使用聲音者，如歌手、演說家是高危險族群，另在必須在吵雜環境中大聲講話的幼兒園及國小老師、菜市場叫賣等職業，也是高危險族群。

▲葉穎經歷失聲低潮，帶著專輯回歸。（圖／流聲映樂工作室提供）
▲台灣創作歌手葉穎也經歷失聲低潮，時隔3年帶著專輯回歸。（圖／流聲映樂工作室提供）
功能性嗓音障礙會導致死亡嗎？能治好嗎？

林淑娟表示，酸欠少女Sayuri以窒息感歌聲聞名，猶如捏著嗓子在唱歌，很容易產生嗓音障礙，導致無法發出聲音。她直言：「功能性嗓音障礙不會致死，痊癒機率很高。」

林淑娟指出，功能性嗓音障礙患者只要在語言治療師的協助下，改變慣用的發聲方式，接受治療就能康復，只要學到方法，還是可以繼續唱歌」。

雖然，林淑娟坦承，改變發聲方法可能會對歌手的歌聲、獨特唱腔發生改變，但是她也強調，「在專業語言治療師協助下，一定可以找出平衡點」，不要放棄。至於要多久才能痊癒？林淑娟則說，得視患者接受度而異。

▲凡人譜主唱山村隆太特地來台觀賞五月天演唱會。（圖／記者吳雨婕攝, 2023.03.29）
▲凡人譜主唱山村隆太也曾因罹患功能性嗓音障礙，暫停演唱1年多，去年3月他特地來台觀賞五月天演唱會。（圖／NOWnews資料照）
酸欠少女〈花の塔〉觀看紀錄破2200萬次

「酸欠少女さユり」Sayuri 在動漫圈擁有超高人氣，光是Sayuri為少女特務動畫《莉可麗絲Lycoris Recoil》演唱的片尾曲〈花の塔〉一曲，在「酸欠少女 さユり(Sanketsu-girl Sayuri)」YouTube頻道就創下超過2200萬次觀看。

Sayuri台灣街頭26分鐘演唱影片被翻出　粉絲鼻酸

Sayuri 去年聖誕節前夕曾來台參加BANG! ACG演唱會，結束後她無視下雨，無預警宣布在信義區進行街頭演唱，一口氣26分鐘連唱6首歌，包含只有在演唱會或直播中唱過、未發行的創作曲〈雨〉。Sayuri離世悲報傳出後，該支26分鐘台灣街頭現場演唱影片再被翻出，引發粉絲無限哀悼。


酸欠少女Sayuri過世！曾罹「功能性發聲障礙」　山村隆太也受折磨

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