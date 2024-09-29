何妤玟離婚4年突曬絕美婚紗照！羞喊「我等很久」要大家猜是誰

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▲網友追問何妤玟跟誰拍婚紗照。（圖／何妤玟 IG）

▲何妤玟吊足大家胃口，遮住西裝男的臉，要大家猜一猜是誰。（圖／何妤玟 IG）

女星何妤玟在2020年離婚後，至今恢復單身已經4年，今（29）日她突然在IG上分享了一張婚紗照片，並寫下：「最美好的你，最值得等待。」引來眾網友瘋猜她是否要再婚了？面對網友的追問，她語帶保留，僅僅回了一個「秘」字，並表示自己等很久了，還遮住男子的臉，要大家猜一猜是誰。在何妤玟分享的照片中，只見她挽起一頭秀髮，頭上還帶著皇冠頭飾，身上穿著白色禮服，一旁還有一名黑西裝男子的身影，手捧著何妤玟的臉，何妤玟配文寫道：「最美好的你，最值得等待。」雖然她未明說，但由於服裝造型、照片風格都非常像婚紗照，讓許多網友紛紛驚呼：「請問有好消息了？」、「跟誰？」、「天呀這是要嫁了嗎？」、「恭喜！」不過何妤玟並未正面回應，僅在網友們的留言下回應「秘」字，並表示「我等待很久了！」，雖然摸不著頭緒，但大家也不斷稱讚「真的好美」，過了一陣子她又在限時動態中PO出一張和西裝男子的合照，用表情符號遮住對方的臉，並寫下：「他是誰？猜中有獎」要網友們猜一猜男子的廬山真面目，吊足了眾人的胃口。