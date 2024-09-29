威京7人捐民眾黨210萬　李正皓曝最慘後果：後謝馬上就會勾稽出來

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案又有新進展，就在應曉薇便當會後，威京集團竟有7人捐210萬政治獻金給民眾黨。對此，政治評論員李正皓直言，前金的金流出現了，「後謝」的金流馬上就會勾稽比對出來。李正皓在臉書提及，日前網紅四叉貓踢爆，昨天被北檢約談的人都在2020年3月24至27日之間每人捐款三十萬給台灣民眾黨，名單如下。李正皓提到，分別是童中白（前主播）捐30萬元、陳俊源（法務經理）捐30萬元、黃淑雯（財務）捐30萬元、洪秀鳳（京華租賃負責人）捐10萬+10萬+10萬=30萬元、張志澄（監察人）捐10萬+10萬+10萬=30萬元、陳秀桃（監察人）捐10萬+10萬+5萬+5萬=30萬元、劉芷安（監察人）捐30萬元。「但問題是，2020年的3月發生了什麼事？」李正皓提到，他之前踢爆應曉薇便當會的時間就在2020年3月10日（圖二），當時說這場便當會是京華城的「零日攻擊」，這是一切的起點，吳怡萱怎麼回應的？吳怡萱說他的爆料是「認知作戰、幻想、七月半看到鬼」。李正皓直言，現在金流都出來了，便當會結束，確定要啟動京華城容積獎勵行政程序後之後，沈慶京就透過人頭每人匯款三十萬給民眾黨。「請問是誰幻想？誰七月半看到鬼？但這些錢金額都不大，只是前金，那後謝呢？」李正皓說，沈慶京上週三應訊時間長達10小時後，自己在《新台派上線》就預言沈慶京一定全招了，否則不可能問這麼久，果不其然週三沈慶京應訊，週五檢調就兵分29路大搜索，約談10名被告、6名證人。「前金的金流出現了，我預判後謝的金流馬上就會勾稽比對出來」，李正皓直言，到時潮水退了，很期待看到民眾黨由上到下全部光屁股。